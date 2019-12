Un ‘canillita’ murió atropellado por la entrada del túnel de Caja de Agua, ubicado en el distrito San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió la tarde de este sábado 21 de noviembre.

La víctima del accidente, quien tiene 65 años de edad, se encontraba en el lugar y le reclamó al conductor de un mototaxi por casi atropellarlo; no obstante, este último habría retrocedido el vehículo en venganza e impactó contra él, lo que provocó su muerte, según informó RTV.

‘‘Lo que me han dicho es que ha venido un mototaxi de allá del Rímac, cuando ellos no tienen nada que ver acá en Caja de Agua. Acá están prohibidas las motos lineales; sin embargo, entran y los policías no hacen nada’’, aseguró el sobrino de Rafael Maguiña a RTV.

Él señaló que le dijeron que la solución es un puente, pero no se mostró de acuerdo. ‘‘Hasta que se ponga el puente van a morir más personas’’, agregó. Además, aseguró querer encontrar una solución, ya que hasta el momento serían cinco los fallecidos en accidentes similares y no se han tomado acciones al respecto.

Los vecinos del lugar han recordado que delante del túnel hay un letrero que prohíbe el tránsito de mototaxis por el lugar, pero los choferes hacen caso omiso.

Luego del accidente el tránsito vehicular estuvo restringido por unos momentos.