El último viernes 20 de diciembre, se anunció la modificación del nombre de la Gerencia de la Mujer, perteneciente a la Municipalidad de Lima, por el nuevo título: Gerencia de la Mujer e Igualdad.

De esta manera, se busca visibilizar a más personas que también son afectadas por la violencia sexual y discriminación en nuestro país, como son las poblaciones LGTBI, afrodescendiente, indígena, entre otras.

PUEDES VER Caso Arlette: Confirman 11 años de cárcel para Adriano Pozo

El anunció lo hizo el regidor Manuel Siccha, quien dio la noticia a través de redes sociales.

“Esta mañana, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha aprobado la modificación del Reglamento de Organización y Funciones donde se crea la Gerencia de la Mujer e Igualdad ampliando las competencias a población afrodescendiente, población LGBTI, población indígena y otras socialmente discriminadas”, compartió Siccha.

Manuel Siccha

La propuesta fue presentada el hace menos de un mes, el 28 de noviembre, por el mismo regidor Manuel Siccha, actual vicepresidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales.

Finalmente, la mañana del viernes 20 de diciembre, en la sesión del comité, se aprobó por mayoría la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF). De esta forma se creó la Gerencia de la Mujer e Igualdad. Esta nueva denominación amplía las competencias de esta administración y promueve la diversidad.

Gerencia de la Mujer e Igualdad

'' [...] el Concejo Metropolitano no ha sido ajeno frente a los desafíos de inclusión que lo asumimos con convicción, reafirmando que lo que no se nombra no existe'', indicó Manuel Siccha a un medio local. La Gerencia de la Mujer, se encargaba de promover y velar por los derechos de las mujeres, además de supervisar el cumplimiento de las normas en temas de igualdad de género y oportunidades.

Con la modificación de la Ordenanza y de la adición de la palabra ‘Igualdad’ en el nombre de la Gerencia, se vigilará también casos de homofobia, transfobia y racismo.