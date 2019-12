El agresor de la activista Arlette Contreras, el prófugo Adriano Pozo, fue condenado ayer a 11 de cárcel por el delito de tentativa de feminicidio. El falló fue emitido por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte. Sin embargo, el mismo despacho declaró nula una sentencia anterior contra Pozo por intento de abuso sexual.

Durante la audiencia, la defensa de Arlette Contreras solicitó que se revoque la sentencia en contra de Adriano Pozo y que se le condene por el delito de tentativa de violación sexual y se aumente la pena a 14 años de cárcel por la suma y acumulación de delitos.

Para ese fin, adelantó, interpondrán un recurso de casación en favor de Arlette Contreras, a fin de analizar los criterios que el Poder Judicial consideró al tomar su decisión.

La abogada de Contreras, Cinthya Silva, declaró que denunciarán por cuarta vez al acusado. “Un cuarto proceso implica un camino que ha sido tortuoso y muestra la indolencia del Poder Judicial frente a hechos que, como se ha dicho, tiene abundancia probatoria".

Arlette Contreras dijo que “ya no confío en el sistema de justicia porque no solamente me ha fallado a mí, sino a miles de mujeres en el país”.