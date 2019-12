Este viernes 20 de noviembre, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte confirmó la sentencia por tentativa de feminicidio contra Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras, y la reparación de 20 000 soles; no obstante, declaró nula la sentencia por el delito de violación sexual.

Tras ello, Contreras se pronunció ante los medios. ‘‘Ya no me queda esperanza en el sistema de justicia peruano porque no solamente me ha fallado a mí el día de hoy, sino a las miles de mujeres en el país’’, expresó. Además, resaltó que busca justicia desde hace cinco años ‘‘de manera sostenida, de manera coherente, con todas mis fuerzas y los resultados siempre han sido pésimos’’.

Arlette Contreras también aseguró que ‘‘los operadores judiciales no están en la capacidad para brindar justicia a las mujeres en el Perú’’ y recordó que hasta la fecha se han superado los 160 casos de feminicidio.

‘‘Los policías, los jueces, los fiscales, todos son responsables y tienen que asumir responsabilidad funcional. Se les tiene que sancionar, se les tiene que destituir porque no pueden seguir dañando la vida de las mujeres’’, expresó Arlette.

Por su lado, Joshua Calderón, director de asistencia legal y defensa y víctimas de la defensa pública del Ministerio de Justicia, indicó que se interpondrá un recurso de casación ‘’a fin de que se pueda evaluar estos criterios que ha tomado el Poder Judicial’’.

Cinthya Silva, abogada de Arlette Contreras, expresó que un cuarto proceso implica ‘‘un camino que todavía continúa’’. Ella tildó de indolente el actuar del Poder Judicial frente a los hechos que ya ‘‘tienen abundancia probatoria’’.