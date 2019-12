Efectivos de la Policía Nacional capturaron a un sujeto que le arrebató el teléfono móvil a una mujer, que se encontraba al interior de un bus de transporte público, en la Vía de Evitamiento. Al ser interrogado, el presunto delincuente quiso justificar su accionar y dijo que requería de dinero para comprar medicinas.

El hombre, identificado como Jorge Arias Valenzuela, intentó justificar el robo. Él quiso convencer a la víctima para que no interpusiera la denuncia; no obstante, no tuvo éxito. ‘‘Me senté pegada a la ventana y estaba mandando un mensaje. El señor vino, se acercó y lo arranchó (el celular)’’, contó la agraviada.

El ladrón, también conocido como ‘Tapir’, le dijo a las autoridades que necesitaba dinero para su tratamiento médico. ‘‘Lo hice por mi brazo. Está roto’’, expresó Arias Valenzuela. Sin embargo, no es la primera vez que la Policía Nacional detiene al sujeto y lo lleva a una dependencia policial.

Hace tres meses también fue intervenido. En ese entonces el hombre estado bien de salud, tal como él mismo lo admitió. ‘Tapir’ fue puesto a disposición de la Fiscalía; una vez más deberá afrontar una investigación por el presunto delito contra el patrimonio.

Seguridad ciudadana

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre mayo y octubre del 2019, un 26.8% de la población de 15 y más años fue víctima de algún hecho delictivo. la cifra ha variado a comparación del semestre anterior en la que fue 26.3%.

En los mismos meses, un 14.1% sufrió el robo de su cartera, celular y/o dinero. El número ha incrementado de manera ligera a comparación del registrado entre abril y septiembre del 2019, que fue de 14.0%.