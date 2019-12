Venezolanos en Perú: 74 % de niños no van a la escuela

En julio pasado cumplió tres años. Sabe contar hasta diez, conoce los colores y las vocales. Ha sido su madre, Paola, una ciudadana venezolana de 23 años, quien le ha enseñado todo esto mientras recorren juntas las calles de Lima vendiendo caramelos.

"Hasta ahora ella no sabe lo que es vivir la experiencia de una escuela. Me pregunta cuándo irá al colegio pero no sé qué responderle", dice Paola.

Viven en el Callao, en un cuarto alquilado. Todos los días viajan hasta Miraflores para vender chupetines. Llegaron el año pasado con la esperanza de una vida mejor, pero lograr el objetivo les está costando mucho.

"Hay días en que con las justas tengo para darle de comer. Yo quiero que asista a la escuela porque es una niña muy muy inteligente, pero me resulta imposible", señala la joven madre.

Lamentablemente, hay más niños y niñas venezolanos que radican en Perú y que no tienen acceso a la educación básica.

Del total de niños y niñas entre 3 a 5 años de edad que viven en el Perú, el 74,7 % no asisten al colegio. Solo el 25,3 % lo hace.

¿Cuál es la razón? El 31,2 % de los padres de estos niños señala que la falta de dinero es la principal causa. El 30,1 % afirma que por desconocimiento sobre el sistema educativo peruano es que no envían a sus niños.

Estos son algunos de los múltiples resultados que arrojó la encuesta dirigida a la población venezolana que reside en Perú, aplicada en el 2018 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según Migraciones, en suelo peruano hay 862,952 ciudadanos venezolanos. ¿Dónde están estas personas? La mayoría, según el INEI, se concentra en Lima (78,2 %), seguida de El Callao. Y dentro de la provincia de Lima son los distritos de San Martín de Porres (8,0 %) y Santiago de Surco (6,2), los que más población venezolana tienen.

La población migrante es mayoritariamente joven. Según la encuesta, el 68 % tiene entre 15 a 40 años, y de ellos, el 52,3 % son hombres y el 47,7 % mujeres.

Acceso a la salud

El 11 % de encuestados afirmó padecer alguna enfermedad. Y teniendo en cuenta que provienen de un país con clima cálido, no es de extrañar que su principal problema de salud sea el asma (39 %, sobre todo en Lima), seguida de la hipertensión (18,4 %), entre otros.

Volviendo al tema educativo, el 57,9 % de los migrantes cuentan con formación técnica o universitaria. Y el 92,2 % de estos profesionales aseguran contar con título profesional.

Claves

Situación legal. De los 862,952 ciudadanos venezolanos en Perú, cuentan con PTP (permiso temporal de trabajo) 423,593 en total.

Condición especial. Un total de 4,635 ciudadanos ingresaron al país en calidad migratoria de "humanitaria".

Acceso a la vivienda. El 57 % de venezolanos en el Perú viven en una vivienda alquilada por la que llegan a pagar entre S/ 250 y S/ 500 mensuales.