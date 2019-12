Trabajadores de Saga Falabella en Arequipa denuncian explotación [VIDEO]

Edwar Quispe

Las condiciones laborales en los grandes centros comerciales están en discusión. A las críticas contra McDonald’s en Lima, donde murieron dos trabajadores, explotó un conflicto en la chilena Saga Falabella. También se acusa al empleador de bajos salarios, sobretiempos y multiplicidad de tareas.

Ayer cerca al mediodía, más de 40 sindicalizados en Arequipa de Saga Falabella se sumaron a una paralización por 48 horas convocada por su gremio a nivel nacional. Exigen aumento salarial como parte de su negociación colectiva, que se respeten las funciones desempeñadas en cada área y no les obliguen a jornadas laborales de 9 a 10 horas. El pliego de reclamos plantea 31 puntos.

José Castro Cahuana trabaja en Saga Falabella hace 15 años. Empezó ganando 100 soles, cuando el sueldo mínimo en Perú era de 450 soles. Se desempeñaba como reponedor, encargado de descargar los productos en los almacenes.

Años después pasó al área de venta, hoy su sueldo asciende a 2 000 soles, con promociones, más de 8 horas de trabajo y a veces desempeñándose en otras áreas. José se convirtió en el secretario del sindicato de trabajadores de Saga en Arequipa. Refiere que los sueldos básicos de los trabajadores, entre reponedores, cajeros y ventas, oscilan entre 900 y 1500 soles, con las promociones y cuotas de trabajo pueden sumar 250 a 350 soles más.

Castro Cahuana indica que este es el salario de la mayoría de los 54 trabajadores sindicalizados en Arequipa. Existe otro grupo independiente pero por sus años de servicio percibe también en promedio dos mil soles, un tercer grupo cuyo contrato es temporal gana casi igual pero carece de beneficios como CTS o vacaciones.

Uno de los sindicalizados contó que cuando ingresó a Saga hace dos años, ganaba S/ 850 y con los aumentos entre 2017 y 2018, llegó a 900 con descuentos. Él se desempeña como reponedor. Este año sufrieron de sobrecarga laboral por la reducción de personal. En su área despidieron de 10 a 5 empleados. El trabajador tiene jornadas de hasta 10 horas y si hay campañas o cierrapuertas pueden ser más.

Otro empleado, con 8 años de servicio en Saga, ingresó ganando 850 y ahora percibe 1350 soles. Cuenta que las metas de venta que les exigen son excesivas. El mes pasado la valla era de 134 mil soles en ventas, pero si les falta, así sea un mínimo porcentaje, no reciben nada.

El intendente en Arequipa de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Edwar Venero Ramos, indicó que se envió a nivel nacional una orden de verificación por la paralización de los trabajadores de Saga Falabella.

Aclaró que no tienen conocimiento sobre alguna denuncia por parte de los trabajadores de esta empresa. De los 2 100 casos que tienen hasta el momento, 85% se vinculan a vulneración de normas laborales o beneficios sociales (CTS, vacaciones); 10% a 12% es por seguridad y salud en el trabajo y 4% a 5% derechos fundamentales como no a la discriminación, libertad sindical, no a la hostilidad).

Sunafil cuenta con 20 inspectores y para el próximo año tendrán 35, con los que iniciarán operativos de inspección en la ciudad para velar por el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

Saga Falabella hace descargo

La cadena Saga Falabella aclaró mediante un comunicado la información vertida en un video donde una trabajadora denunciaba abusos por parte de la empresa.

En su testimonio confirmaba los bajos sueldos, exceso de trabajo, etc. Según la transnacional, entre 2018 y 2019 sí hubo incrementos de salarios para sus trabajadores. También respetan los horarios y condiciones de trabajo. Incluso pagan movilidades para el turno nocturno. Cuentan con áreas de descanso y recreativas.