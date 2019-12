San Luis: sujeto que violentaba a su pareja mata a su suegro [VIDEO]

Freddy Romaní Vidalon, de aproximadamente 50 años, murió tras ser acuchillado por la pareja de su hija, Katty Romaní (26). Este jueves 19 de diciembre, cerca de la 1 de la tarde, el sujeto, quien se llamaría José, acudió a la casa de la víctima, en el jirón Limatambo Norte de San Luis, y lo asesinó.

Horas antes, la hija de Freddy habría terminado la relación con este hombre, por lo que se cree que ello lo motivó a cometer el delito. Amigos cercanos a la familia contaron a RTV que el señor fue atacado porque estaba en desacuerdo con que su hija sea enamorada de José, pues la habría agredido físicamente varias veces.

PUEDES VER Policía de Homicidios investiga matanza de familia en Hualgayoc

“La última vez que lo vine a visitar me contó de que el tipo era muy agresivo y que ya varias veces había agredido a mi sobrina físicamente. Me contó que ella no lo quería dejar. Incluso el tipo hasta lloró porque decía que la quería. Se le dijo a mi sobrina que esa persona necesitaba un psicólogo. Pero ella dijo que quería seguir viviendo con él, así que su papá la dejó que se vaya con él”, contó el hermano de la víctima.

Después de que Katty decidiera ponerle fin a la relación, retornó a casa de sus padres, hasta donde acudió su exenamorado para “vengarse”. El pariente de Freddy aseguró que conversarán con los vecinos para brindar más pruebas sobre la violencia que esta persona ejercía contra su familia.

“Estamos esperando a que venga el fiscal para que reconozca el cadáver. Esto tiene que llegar hasta el final. Vamos a tratar de que también los vecinos apoyen porque ellos deben tener más conocimiento de la situación porque reiteradas veces dicen que han habido muchos problemas con esa persona”, dijo.

PUEDES VER Balaceras en Lima norte dejan 5 personas muertas y dos heridas

La Policía de Homicidios y la Dirincri llegaron a la casa de la familia de Katty. Hasta la tarde se supo que su expareja estaba detenido en la comisaría del distrito. Él trabajaba en el área de parques y jardines de la Municipalidad de San Luis, según vecinos.