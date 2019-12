Danzante de tijeras denuncia negligencia en el Hospital Cayetano Heredia

Juan Luis Campos, un reconocido danzante de tijeras denunció una supuesta negligencia por parte del personal médico del Hospital Cayetano Heredia. Campos señaló que dicho nosocomio no le colocó de manera adecuada los clavos quirúrgicos en su tibia y peroné luego de haber sufrido un accidente durante un duelo de danza.

“Me he estado chequeando en el Hospital de Huaycán, pero los médicos me han dicho que los clavos están mal puestos, es por eso que los huesos no están pegando y requiero una operación urgente. Me tienen que poner placas por adentro y eso me cuesta carísimo”, señaló a medio local.

Hace cuatro meses el danzante cayó de una altura de cuatro metros durante un duelo artístico entre Ayacucho y Huancavelica. Luego de haber perdido el conocimiento, el artista fue sometido a una cirugía, sin embargo, pese a la intervención no ha vuelto a caminar con normalidad.

El “motorcito de Huancavelica” solicitó apoyo para que el SIS lo opere lo más pronto posible. Asimismo, manifestó que en su condición es difícil poder realizar los trámites correspondiente y lo que complica mucho más su estado actual.

“(SIS va a demorar) un promedio de un mes a un mes y medio tengo que hacer un montón de trámites y no los puedo hacer porque no puedo movilizarme. Mi esposa es la única persona que está a mi lado, ella trabaja y yo no puedo caminar lejos con la muleta”, afirmó.

Respuesta del Ministerio de Salud

En conversación con La República, los familiares informaron que Juan Luis Campos ya se encontraba rumbo al Hospital Casimiro Ulloa para que se le realice una evaluación de emergencia. Según la esposa del artista, fue la misma ministra de Salud, María Elizabeth Hinostroza, la que se comunicó personalmente con él para anunciarle que se le realizará la operación requerida.