A raíz de la adenda anunciada por el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, para destrabar la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), el consejo regional dio un plazo de 15 días, el cual tiene culmina el 6 de enero del año 2020, para que el Ejecutivo responda sobre si es viable o no ese documento.

Para esta semana estaba prevista la presentación de ese documento al Ministerio de Economía y Finanzas, según indicó el gobernador Manuel Llempén.

El consejero regional por la provincia de Ascope, Greco Quiroz Díaz, informó que los integrantes del Legislativo hicieron una propuesta al pleno del consejo para emitir un pronunciamiento sobre la adenda, la cual fue aprobada por unanimidad.

PUEDES VER Piura: Elera asegura que el desborde de quebrada Longulo pudo evitarse

“El Gobierno (nacional) se hace tanto problema en decirnos si va o no va Chavimochic, por eso hay que ponerle un plazo límite. La Libertad no puede seguir retrasada. Son 30 mil puestos de trabajo que no se dan y 60 mil hectáreas que no se trabajan porque hay un Ejecutivo que dilata el tema. El plazo al gobierno para pronunciarse es de 15 días, los cuales se vencen el 6 de enero”, manifestó Quiroz.

De igual forma, el consejero regional manifestó que esta acción se da porque el Gobierno Regional de La Libertad se encuentra con las manos atadas al no poder gastar el presupuesto en beneficio de los ciudadanos. Y es que, tras el último reporte sobre la lista de regiones que ejecutan sus presupuestos, La Libertad se ubicó en el penúltimo lugar con un 25%.

Para el gobernador Manuel Llempén Coronel, esta falta de ejecución para el desarrollo de obras en la región se debe a que la gran parte del dinero disponible está destinado para Chavimochic, el cual se encuentra paralizado desde fines del 2016.

Además, Greco Quiroz expresó que la posición del consejo regional es que la adenda presentada sea suscrita por el Ejecutivo para reanudar la III etapa de la irrigación y generar el progreso a la región.

Asimismo hizo hincapié en la responsabilidad de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, para la pronta respuesta al pedido del consejo regional. La adenda se firmaría con la concesionaria brasilera Odebrecht y posibilitará culminar la construcción de la presa Palo Redondo, que tiene 70% de avance.