Los dueños de una ferretería despidieron a un empleado a los tres días de trabajo, sin pensar que este regresaría para robar la mercadería valorizada en 10 mil soles. El suceso ocurrió el pasado sábado 14 de diciembre a la 1:00 a.m.

Yordy Javier Garrido Carrillo, ciudadano venezolano, fue despedido de un negocio en San Juan de Lurigancho, no obstante, aprovechando del conocimiento adquirido ingresó al local para llevarse productos y máquinas de alto costo.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que el sujeto trepó la puerta principal del establecimiento ubicado en la cuadra 6 de la calle Wiese.

En cuestión de segundos, el delincuente se llevó todo lo que pudo, mientras su cómplice Julio Roy Meléndez era quien servía de campana.

Los dueños de la ferretería se percataron de la falta de estos equipos, por lo que presentaron su denuncia en la comisaría Mariscal Cáceres. Gracias a ello, los agentes de la dependencia policial lograron intervenir a los delincuentes.

Los malhechores serían parte de la banda ‘Las Ratas’. Durante el interrogatorio confesaron que no es la primera vez que cometen un delito.

Por su parte, el botín, valorizado en 10 mil soles, aún no ha recuperado debido a que los detenidos no han querido revelar su ubicación exacta. No obstante, las autoridades han iniciado las investigaciones y señalan que solo es cuestión de tiempo para encontrarlo.