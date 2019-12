La empresa emitió un comunicado con una palabra que ha causado mucha controversia. Se refiere a los trabajadores fallecidos como “sus colaboradores”. A mí la palabra me parece nefasta, se usa en el Perú desde hace 20 años y se sustituye a la palabra trabajador, yo quiero creer que fue un esfuerzo de buena voluntad.

Quisieron poner la palabra colaborador como sinónimo de trabajo en equipo, ambiente horizontal, que todos somos iguales, falacias que se crean para generar supuestamente un buen ambiente de trabajo.

La palabra colaborador implica eventualidad, es decir, hay un día que yo colaboro y otro no, e implica voluntariado, si yo pido que colabores no es algo que te toca hacer, es algo que generosamente lo estás haciendo.

Los trabajadores no somos colaboradores, somos trabajadores y nos pagan, no nos colaboran, tu empleador no te colabora, te paga y tú no colaboras, trabajas.

Lamentablemente la palabra se utiliza para precarizar la relación de trabajo. Hay contrato de trabajo siempre que haya estos tres elementos: subordinación, remuneración y trabajo, no eventualidad y voluntariado. Pero no importa como la empresa llame a la relación laboral, le puede poner contrato de locación de servicios u honorarios profesionales, pero si hay esos tres elementos, eso es contrato de trabajo. Y cuando es contrato de trabajo, sea verbal, no firmado o lo que sea, está sujeto a derechos que son los que establece la ley.