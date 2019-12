Susel Paredes tras doble muerte en McDonald’s: “No pienso ir nunca más”

Este último domingo 15 de diciembre, dos jóvenes Alexandra Porras Inga (18) y Carlos Gabriel Campos Zapata (18) murieron electrocutados cuando limpiaban el piso del establecimiento de comida rápida: McDonald’s. Tras el terrible incidente, cientos de jóvenes empezaron una cadena de denuncias contra varios locales de fast food y la explotación laboral.

Ahora, la gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes se pronunció sobre la muerte de ambos jóvenes enamorados en las instalaciones del local de Pueblo Libre, a través de un diálogo con RPP.

Susel Paredes mencionó que cientos de jóvenes peruanos aceptan estos trabajos por necesidad y que trabajan realizando varias funciones a la vez en un horario de corrido. Además, mencionó que es indignante saber que no respeten los derechos de sus empleadores.

“Me parece inconcebible que una transnacional como McDonald’s no proteja a sus trabajadores, no los cuide. Desde mi opción personal, no pienso ir a McDonald’s nunca más, porque no ha tratado bien a estos muchachos”, mencionó la gerenta de fiscalización.

Por otro lado, Paredes manifestó que este caso se relaciona a un joven que falleció en similares circunstancias en una pollería en Centro de Lima. Así también se refirió a que lo de McDonald’s es inconcenbible por ser una franquicia mundial.

“Lo más indignante es que no lo hacen por falta de dinero, sino por dejadez. Porque una empresa que tiene todos los protocolos del mundo, no puede ser que jóvenes hayan muerto de esta manera”, puntualizó Susel Paredes.

McDonald's: jóvenes fallecen electrocutados

Por último, expresó que estos establecimientos tienen que ser supervisados constantemente. “Hay que ir a revisarlos constantemente. ¿Cómo están las condiciones? Defensa Civil se encarga de eso para que no ocurran las muertes de los trabajadores”, finalizó.

McDonald´s: Colectivos protestan por muerte de jóvenes

La muerte de ambos jóvenes ha generado mucha indignación en diferentes sectores de la población. Cientos de personas se reunieron en el parque Kennedy para protestar contra las condiciones precarias con frases como “¡El capitalismo mata” y “Trabajo precario mata”.