Sunafil y Mintra tras primera audiencia con representantes de McDonald’s: “No habrá mano que nos tiemble para imponer sanciones”

Condiciones laborales precarias mataron a Alexandra Porras Inga (18) y Carlos Gabriel Campos Zapata (19). Ellos fallecieron luego de recibir una descarga eléctrica en el local de McDonald’s de Pueblo Libre porque realizaban labores de limpieza sin los implementos de seguridad adecuados.

Ante ello, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inició una investigación con el objetivo de presentar un informe o acta de infracción que determine si McDonald’s vulneró los derechos laborales de las jóvenes víctimas.

Y, por ello, este jueves 19 de diciembre, representantes legales de McDonald’s asistieron a la sede principal de Sunafil a fin de presentar documentos y toda la información que el sector Trabajo le ha solicitado a la transnacional de cadenas de comida rápida.

Luego de dicha reunión los titulares del Ministerio de Trabajo y Sunafil brindaron algunos detalles, aunque no revelaron información acerca del acta de infracción, puesto que la investigación tiene carácter reservado.

Así, el jefe de la Sunafil, Juan Carlos Requejo, señaló que este jueves se ha realizado la diligencia de comparecencia, una actividad que fue calificada de “fundamental”, puesto que McDonald’s entregará toda la información que el inspector de trabajo le ha solicitado.

“Al término de la jornada se espera que se haya recolectado toda la información que se requiere para esclarecer este hecho, en el menor tiempo posible. Ese es el compromiso que tenemos con las familias de Carlos y Alexandra”, señaló el jefe de la Sunafil.

También explicó que su cartera coordina con el Ministerio Público y la Policía Nacional para complementar con los informes que ellos hayan podido desarrollar. Ello para que la investigación sobre este caso se pueda esclarecer en el menos tiempo posible.

“La investigación tiene carácter reservado. Yo lamentablemente no puedo brindar ningún detalle, para no perjudicar el caso”, añadió.

“Nosotros estamos abocados en esclarecer las causas del accidente”, dijo antes de explicar que ya solicitaron toda la información vinculada a seguridad en el trabajo.

Postura del Ministerio de Trabajo acerca del caso McDonald’s

“Hemos fortalecido el sistema de inspecciones de trabajo, para ponerse al servicio de los trabajadores y ponerse al servicio de los trabajadores”, señaló la ministra de Trabajo Sylvia Cáceres.

“Estos elementos que enlutan a las familias y a la sociedad en su conjunto no pueden volver a ocurrir. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero no es suficiente", señaló haciendo referencia al escaso número de fiscalizadores que vigilen las condiciones laborales en las que operan diversas empresas.

“La familia de ellos y todo el país tienen que saber que llegaremos hasta las últimas consecuencias, las sanciones que vamos a imponer serán las más drásticas”, enfatizó.

“Quiero emplazar a los empleadores. Todos tienen un nivel de responsabilidad para el cumplimiento de estas normas de prevención y de seguridad y salud en el trabajo”, exigió la ministra de Trabajo.

“Los emplazo para que hagan más estrictos estos controles, para que toda medida de revisión de equipos, de precaución, de orientación a trabajadores se intensifique para prevenir estos hechos luctuosos, así como nosotros que estamos desplegando mayor número de operativos”, también indicó.

Cuando fue consultada acerca de las primeras informaciones que puede brindar acerca de la investigación a McDonald’s, ella señaló que la característica de este es reservado.

“Tenemos que dar las garantías de que este informe o acta de infracción no pueda ser cuestionado para que no se afecte el proceso. Estamos siendo muy rigurosos desde Sunafil, pero que no les quepa dudas de que los resultados serán públicos”, señaló.

“No habrá mano que nos tiemble para imponer sanciones”, dijo al referirse a la altamente posible confirmación de que los derechos laborales de las jóvenes víctimas hayan sido vulnerados.