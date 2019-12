Chosica: sujeto es captado golpeando a su hijo de 2 años, pero lo sueltan por ‘‘falta de pruebas’’ [VIDEO]

Un sujeto fue captado en video golpeando a su hijo, de dos años de edad; no obstante, la Fiscalía lo habría puesto en libertad ‘‘por falta de pruebas’’. La madre del menor señaló que su expareja lo agrede en venganza, ya que ella se negó a retomar la relación con él. El hecho ocurrió en Chosica.

El maltrato también se pudo evidenciar cuando los efectivos de la Policía Nacional intervinieron al hombre, ya que en ese momento él usó de escudo a su hijo para evitar que se acerquen, según informó Latina. ‘‘Suelta al bebé. Escucha, es un bebé’’, se le oye decir a la mujer mientras el hombre sostiene al niño.

Finalmente, las autoridades pudieron detener al padre de familia, cuando este estuvo distraído por un momento. Sin embargo, según denunció la mujer, la Fiscalía habría decidido liberarlo por ‘‘falta de pruebas’’, a pesar de las imágenes captadas y el relato del propio niño.

La madre del menor señaló que ella y sus hijos siempre han sido víctimas de agresiones, pero nunca dijo nada porque fue amenazada de muerte. Ella ahora teme por la vida de su familia, por lo que ha solicitado ayuda de la ministra de la Mujer.

‘‘Lo único que quiero es que se vaya preso porque no le interesó cómo le hizo a mi hijo, cómo lo lapeaba’’, expresó la progenitora del menor. ‘‘Sí, siempre nos ha maltratado. Siempre he callado por miedo porque siempre me amenazaba con que me iba a matar’’, agregó.