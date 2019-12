Arequipa: Anciano es acusado de manosear a niña en Paucarpata

Una niña de siete años terminó confesándole a su madre que fue víctima de tocamientos indebidos en Arequipa. La menor habría sido captada por un anciano cuando ella caminaba en la vía pública, cerca de su vivienda en el sector Miguel Grau del distrito de Paucarpata.

De acuerdo a la denuncia, el hecho se produjo el pasado domingo en horas de la tarde. La menor salió de su vivienda y Genero Cárdenas Saire de 78 años la sujetó fuertemente del brazo. Este la habría obligado a ingresar a su domicilio, la besó y le realizó comentarios sexuales. La menor indicó que lloró y le suplicó al sujeto que la libere. Fue así como el septuagenario le habría entregado una moneda de un sol a la menor con el fin de que no cuente a nadie sobre esta terrible experiencia.

Al día siguiente, la menor no pudo callar más y contó los hechos a su madre, quien no dudó en denunciar el caso. La Policía detuvo al anciano, pero la Fiscalía ordenó su libertad debido a que no existiría flagrancia.

Vecinos de la zona indicaron al portal Iletrados Noticias que el anciano debería ser sancionado. Así también que la zona donde fue captada la menor, es un lugar donde de forma recurrente hayrobos y asaltos.