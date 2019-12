“No puedo dormir. Tengo miedo por mis hijos, mis hermanas”, es así como una joven de 21 años describió la poca celeridad que tienen las autoridades con la denuncia que entabló contra un sujeto que la manoseó e intentó violar en una calle de Ventanilla.

La víctima asegura que la Fiscalía puso la denuncia por actos contra el pudor y no por tentativa de violación.

A dos meses de ocurrido el suceso que quedó registrado por las cámaras de seguridad, el agresor identificado como Raúl Martín Gonzáles Gónzales continúa libre. Además, el último viernes, no asistió a la audiencia de prisión preventiva solicitada por la denunciante.

Tal como se ve en las imágenes, el sujeto corre tras la víctima cuando ella caminaba por una calle vacía. Aunque las imágenes no registraron lo demás, luego se evidenció a personal de serenazgo al lado de la mujer, quien se encontraba de cuclillas tras la agresión.

“Él intentó violarme cuando se percató que caminaba sola. Su único propósito era dañarme”, indicó la mujer de 21 años a América Noticias.

La afectada también narró que, tras la intervención, el sujeto intentó pedir disculpas.

“Ese sujeto luego me ofrece disculpas y me pide que no proceda que lo deje ir”, sostuvo la agraviada.

Ante la situación, la fémina y sus familiares solicitan que se haga justicia. Piden que el sujeto sea encarcelado.