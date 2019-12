El sujeto acusado de dopar y violar a una joven en el centro comercial Plaza Norte, ubicado en el distrito de Independencia, quedó en libertad luego de cuatro días. Marco Antonio Castillo Hurtado, de 19 años de edad, corrió hasta un vehículo que lo esperaba para no hablar con la prensa.

‘‘Si él fuera inocente se hubiera mostrado ante los medios de comunicación, hubiese dicho que es inocente (...). Este era su momento para podernos encarar y decirnos que nosotros estamos mal’’, expresó el hermano de la presunta víctima de violación a América.

PUEDES VER Plaza Norte: dictan comparecencia restringida a joven acusado de violar a fan de BTS

La fiscal de Ventanilla, Paola Orocharco, solicitó comparecencia restringida por el delito de acoso sexual, debido a que Marco Antonio se comunicó nuevamente con la presunta víctima.

No obstante, este no es el único delito por el cual se le investiga al sujeto. Él tiene una denuncia por violación sexual en el juzgado de Lima Norte, donde hasta el momento no se ha programado la fecha de audiencia.

La familia de la joven, quien fue citada por otra supuesta seguidora del grupo BTS en un local de Starbucks, denunció lentitud por parte de la Fiscalía para acopiar las pruebas, así como para solicitar detención preliminar o prisión preventiva por el presunto delito de violación sexual.

El caso inició a comienzos del mes de diciembre, cuando una joven, de 19 años, denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un sujeto que la habría dopado. El hecho se reportó en la comisaría de Independencia y la investigación ha sido asumida por el Ministerio Público de Lima Norte.

Días después, el sospechoso fue intervenido por agentes de la comisaría de Ventanilla. Él fue reconocido por la víctima. Asimismo, el hermano de la joven narró que se hizo pasar por por ella para lograr encontrarse con el hombre que la había contactado nuevamente.