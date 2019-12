Arequipa. El vocero de la Junta de Fiscales Provinciales de Arequipa, Antonio Chacón Roselló, anunció que desde hoy se sumarán más distritos fiscales a la huelga blanca que acatan junto con jueces del Poder Judicial.

Ambos grupos de magistrados reclaman la homologación de sus haberes con los de jueces y fiscales supremos.

PUEDES VER: En Arequipa y Tacna fiscales se pliegan a huelga blanca de jueces

Chacón detalló que, mediante acuerdos celebrados ayer, las fiscalías de las regiones de Cusco, Moquegua, Apurímac, Lima y Trujillo también se declararán desde hoy en sesión permanente. Con ello se plegarán a la medida que ya venían acatando Arequipa, Puno y Tacna.

Con ello, en todo el sur, estos letrados no atenderán audiencias ni realizarán diligencias que no sean de urgencia. Aún así Chacón Roselló indicó que no abandonarán acciones en investigaciones emblemáticas de corrupción ni audiencias que tengan detenidos o procesos que estén en peligro de prescripción.

Ayer, en Puno, jueces y fiscales apelaron a la religiosidad para que los escuchen. En una misa celebrada en el auditorio de la Corte de Justicia de Puno, rezaron. Ellos, desde el 11 de diciembre, acatan una “huelga blanca”. El expresidente de la corte, Hernán Layme Yepes, dijo que el presidente Martín Vizcarra tiene que cumplir con las leyes que se dictan; de lo contrario, el país será ingobernable. El magistrado alegó que la situación de los jueces es precaria y se necesita que ganen un buen sueldo.