El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, acudió al sector de la Costa Verde donde se produjo un derrumbe, a la altura de la playa Los Yuyos, en el límite de Barranco y Chorrillos, y explicó qué medidas inmediatas se están tomando ante la contingencia, pero también hizo un llamado para que las autoridades competentes se involucren a ejecutar un “trabajo más profundo”.

El burgomaestre indicó que tanto la Municipalidad de Lima como las de los distritos por los que extiende el circuito de playas de la Costa Verde no cuentan con los recursos necesarios ni la información necesaria para poder realizar accionar oportunas que eviten más deslizamientos.

Dijo que desde que en noviembre pasado el Ejecutivo decretó el estado de emergencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no ha culminado con el informe sobre la real situación de la Costa Verde, por lo que hasta ahora no se elaborado un trabajo planificado.

“No podemos ahora señalar responsables, pero sí podemos señalar que necesitamos trabajar con las otras instituciones más allá de las coordinaciones que se han venido haciendo”, dijo el alcalde a Canal N.

Por ello ha solicitado lo más pronto posible una reunión con el ministro de Vivienda y con el premier Vicente Zeballos para que la MML presente una serie de propuestas, que si el Ejecutivo aprueba podría realizar una transferencia de recursos para la comuna metropolitana.

Indicó que a lo largo de este tiempo las geomallas han servido, pero solo como un paliativo, por lo que propone que además del desquinchado se realicen labores de andenería con el apoyo de ingenieros con conocimientos de sismología.

Advirtió que ha conversado con especialistas que le han dicho que ante un eventual sismo en la capital, que se estima alcance los 8.8 grados de magnitud, las piedras y tierra corren el riesgo de ceder. “Si hubiera un sismo, todo esto viene abajo”, dijo Muñoz.

Por otro lado, explicó que el acantilado de Barranco donde se produjo este reciente derrumbe no estaba dentro de los 70 puntos críticos que se habían estimado en un informe de los meses anteriores, por lo que no hubo sospecha de aquí allí se registrara el deslizamiento.

Por el momento se ha optado por hacer trabajos de desquinchado y volver a reforzar las geomallas. La vía directamente afectada se mantendrá cerrada, así como la del sentido contrario, pues por allí pasará la maquinaria usada para el recojo del material desprendido.

Muñoz no se animó a dar un plazo exacto para poder volver a habilitar el tránsito vehicular en el circuito de playas de la Costa Verde con dirección al Callao, sin embargo, dijo que no lo harán hasta que estén completamente seguros de que no se den las condiciones para un eventual derrumbe.

Cuando fue consultado por los edificios que se ubican sobre los acantilados, aseguró que estos inmuebles tienen derechos de funcionamiento otorgados por las municipalidades distritales, no obstante, hizo hincapié en que su gestión ha prohibido que se levanten construcciones 120 metros lineales del borde del acantilado hacia adentro.