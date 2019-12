Un desconcertante suceso ocurrió el martes 17 de diciembre en Huancayo. Personas no identificadas abandonaron el cuerpo de un anciano metido dentro de un ataúd en la puerta de un cementerio ubicado en el distrito de Tambo.

El suceso se produjo en el camposanto del anexo de Cochas Chico. De acuerdo con la información difundida en ATV, un grupo de visitantes se percató de la presencia de un cajón en la entrada del cementerio. Al ver que había un cuerpo dentro de él, llamaron a la policía, quien acudió al lugar inmediatamente.

Asimismo, el sepultero del cementerio afirmó que no había ningún entierro programado, por lo que no se trataría de una persona con un nicho comprado. Incluso aseguró que no se dio cuenta de cuándo fue abandonado el cadáver.

Por su parte, el cadáver fue llevado a la morgue de la ciudad, para determinar su identidad contactar a sus familiares para que se puedan hacer cargo de su entierro.

Según la hipótesis policial, el cadáver sería de una persona que vive en la calle. Se presume que los deudos no contaban con recursos para pagar el cementerio y finalmente optaron por dejar el ataúd fuera del cementerio. Las investigaciones están a cargo de la comisaría del sector.