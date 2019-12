Trabajadores del Estado ganan menos del sueldo mínimo vital

Fiorella Montaño

Los observadores del Senamhi son la base de la pirámide para la obtención de información usada en reportes hidrometeorológicos. Diariamente registran la humedad, el viento, lluvia y otros factores climáticos de las zonas donde viven. Algunos lugares son tan lejanos que hay que llegar a ellos a lomo de mula.

Los observadores del Senamhi también están en el fondo de la escala de salarios de la institución, incluso ganan menos de 930 soles, que es la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Se mantienen con un sueldo de S/ 850 desde 2016. En algunos casos, llegan a ganar un líquido de 550 soles, tras los descuentos por pensión de jubilación y cuota sindical. Justamente el sindicato ha cuestionado los salarios que ganan, además de otras situaciones al interior de la entidad.

Fernando Apaza Vilca, delegado del sindicato, por ejemplo, señala que todos los meses los monitores de la región tienen que viajar a la sede del Senamhi en la ciudad de Arequipa para entregar sus reportes. La institución no asume los gastos de pasajes, almuerzo ni hospedaje.

Han enviado un memorial al presidente ejecutivo del Senamhi, Ken Takahashi Guevara, cuestionando que en 2018 se presentara una iniciativa a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para incrementar solo los sueldos de los funcionarios. Pese a que se había aumentado la RMV, la escala estableció un incremento cero para los monitores (ver infografía).

El Ministerio de Economía transfirió una partida, para que se puedan incrementar los sueldos del presidente ejecutivo a S/15 600, de los investigadores principales a S/ 10 857 y de otros profesionales. El mínimo incremento en esta escala fue el de un asistente de investigación, quien ganaría S/3 150.

Guillermo Gutiérrez Paco, director de la Dirección Zonal 6 Senamhi (Arequipa), indicó que él no tiene labores administrativas y que ese punto lo ve el área de Recursos Humanos. Sin embargo, señaló que los monitores sí deberían ganar el mínimo. Entre Gutiérrez y el sindicato, hay un intercambio de acusaciones. Al directivo lo acusan de abusos hacia los monitores, mientras que él señala que en algunos casos no cumplen con su trabajo y se inventan los registros.

Las cosas podrían empeorar, ya que, según Gutiérrez, se redujo el presupuesto de la institución para 2020. A esto se suma que la ministra de Trabajo confirmó una nueva alza del sueldo mínimo para el primer trimestre del siguiente año.

El problema de las escalas

Parece que el Estado no respeta sus propios dictámenes que regulan la RMV. Sin embargo, el abogado laboralista Álex Añari explica que el sueldo mínimo solo aplica para el régimen privado, por lo que, en este caso, el Estado no incumple al no actualizar las remuneraciones.

En el caso del régimen privado, cuando una empresa incumple con aumentar la RMV a sus trabajadores comete una falta, que es fiscalizada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) o el Ministerio de Trabajo. Las empresas son multadas por incumplir con esta norma.

Es más, el caso de los trabajadores del Senamhi es bastante común dentro del aparato público. El abogado puso como ejemplo a otros sindicatos, solo que estos no se ven tan afectados, porque tienen bonos a sus sueldos, conseguidos mediante negociaciones colectivas.

Rolando Fabián, exgerente de Trabajo, indica que los trabajadores del Estado, comprendidos dentro del régimen 276, no son afectos a los incrementos del sueldo mínimo; sin embargo, deberían estar homologados con los privados.

Añari cuestiona que la Ley del Servicio Civil (Servir) tenga una escala remunerativa a la que podrían acogerse los trabajadores del régimen 276 para incrementar sus sueldos, pero que no se aplique.