Taxis exclusivos para mujeres: una alternativa frente al acoso

Una encuesta realizada por la empresa Easy Taxi Perú, en 2018, muestra que un 53% de sus usuarios en Lima solicitan taxis mediante un aplicativo móvil por razones de seguridad.

La mayoría de socios conductores de las empresas de transporte por aplicativo son hombres y en los últimos años, desde la llegada de estas empresas al Perú, se han registrado denuncias por robo, acoso y hasta violación sexual. Frente a esto, han surgido alternativas exclusivas para mujeres que buscan enfrentar este problema.

''Viajamos tranquilas'' es el slogan de Sara LT, un servicio de taxi por aplicativo que alista su llegada al Perú, tras ser creado y desarrollado con éxito en Buenos Aires, Argentina; y que también tuvo un buen recibimiento en Bogotá, Colombia.

Pero, ¿cuál es el mensaje detrás del lema de Sara LT?, ¿necesitan las mujeres un servicio de transporte exclusivo para poder viajar sin preocupaciones? ¿representan los hombres al volante un factor de peligro para ellas?

Las crecientes denuncias por parte de mujeres, hace que los servicios exclusivos puedan ser una opción frente al acoso. Créditos: Playground.

''Que nuestra conductora sea mujer [...] da un confort. Como clienta he vivido momentos incómodos, mas allá de la inseguridad, que no sé cómo se puede denunciar, como las miradas de los conductores hombres'', cuenta la activista feminista Lilith Alborqueenoz.'' Nos da un poco más de seguridad, ya que el Estado no se hace cargo'', indica.

No son pocas las empresas de transporte exclusivo para mujeres en nuestro país. A la posibilidad de la llegada de Sara LT, se puede agregar también la presencia de BeQueen, Mamá SOS Taxi y HerTaxi, una start up creada por estudiantes de la Universidad de Piura.

La llegada de la empresa Sara LT al Perú se suma a otras iniciativas de servicio de transporte exclusivo creadas por mujeres peruanas. Créditos: Prensa Libre.

Si bien este lanzamiento puede significar una oportunidad laboral para mujeres de 21 a 65 años (en el caso de Sara LT), que buscan generar ingresos y ser independientes, resulta importante centrar la atención en el contexto que hace que un aplicativo de taxi exclusivo pueda basar sus operaciones en la tranquilidad que le da a las mujeres ser transportadas por una persona de su mismo sexo.

''Si no existiera tanto machismo, si los taxistas hombres no hubieran violado nunca, si no hubiera tanta violencia intrafamiliar generada por años de creer que los hombres eran dueños de las mujeres [...], no se tendría por qué llegar a estas medidas'', se recoge en una investigación realizada por la socióloga mexicana Amy Dunckel-Graglia.