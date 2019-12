Aparece nuevo testimonio en contra de McDonald´s por falta de medidas de seguridad

Tras la muerte de dos jóvenes dentro de un establecimiento de McDonald´s, han aparecido múltiples testimonios de extrabajadores que – en su momento – habían denunciado la falta de seguridad dentro de los locales de la franquicia de comida rápida.

Una de las historias fue publicada a través de Facebook, por parte de Videl D. Borja, quien escribió un extenso mensaje donde detalló el mal momento que le tocó pasar cuando trabajaba dentro del McDonalds de La Marina.

“Hoy leí la noticia de lo que pasó en McDonald’s, está de más decir que me siento indignada y la verdad tengo ganas de etiquetar a todos los que trabajaban ahí conmigo hace años y me dijeron algunas veces que exageraba cuando reclamaba que respeten nuestros horarios de turno. A mí era la única a la que sacaban a tiempo de turno porque reclamaba ‘Y lo hacían blanqueando los ojos como si fuera un privilegio’”, se lee en el post de Facebook.

Asimismo, la usaría de la red social continuó con sus revelaciones e indicó que por reclamar tuvo muchos problemas, inclusive hasta el despido.

“A mí me ponían horarios adecuados porque reclamaba, lo que es triste es que hasta mis mismos compañeros me llamaron exagerada el día que decidí simplemente no atender a nadie porque la máquina dispensadora pasaba corriente y el gerencial me pidió que atendiera con guantes quirúrgicos y con el piso lleno de cartones, las palancas forradas en papel fil para no pase corriente”, mencionó.

Este no es el único testimonio brindado por extrabajadores. Incluso cerca de medio año, otro colaborador denunció a los administradores del restaurante de comida rápida. Exigió que lo indemnicen por hacerle trabajar en un ambiente inseguro.

“A un trabajador lo sacaron de la empresa porque presentó una queja. Les ganó incluso y lo tuvieron que indemnizar. Sin embargo, ellos siguieron trabajando bajo esas condiciones. Esto nos va a servir para demostrar que todos los trabajadores de esta empresa estaban corriendo peligro de muerte. Ellos tienen mucha responsabilidad”, contó la abogada.

Como se recuerda, el último domingo, dos trabajadores del local de comida rápida perdieron la vida electrocutados. Una de las víctimas fue identificada como Alexandra Porras Inga de 18 años de edad, quien trabajaba en el local desde hace seis meses. Ella cumplía el horario de las 7 de la noche a 7 de la mañana. Mientras que el joven fue identificado como Gabriel Campos.