Walter Torres es un usuario del Banco de Crédito del Perú (BCP), a quien le sustrajeron 65 000 soles de sus cuentas bancarias por medio de siete transferencias hechas con el ‘token’ digital.

La víctima del robo aún no entiende cómo el ‘token’, que debía estar afiliado a su celular, fue usado en otros modelos diferentes de teléfonos móviles sin contar con su autorización.

‘‘Me llama un funcionario del banco del área de prevención y me comenta si yo estoy haciendo algunas transferencias por Internet. En ese momento me encontraba en mi trabajo y le digo ‘yo no estoy haciendo nada’, entonces verifico, entro a mi correo y veo transacciones’’, explicó Torres a Panamericana.

La tarjeta de Walter fue bloqueada de manera inmediata; sin embargo, para ese momento ya habían sustraído los 60 000 soles de sus tres cuentas. El hombre explicó que nunca pidió el ‘token’ digital para empezar. La víctima ni siquiera se encontraba en Lima cuando ocurrieron los hechos.

‘‘Mi esposo ha estado trabajando en la mina, no ha estado en Lima’’, explicó la pareja de Torres. ‘‘¿Cómo puedo yo haber estado en dos lugares diferentes (al mismo tiempo)?’’, se preguntó el hombre.

Según los movimientos bancarios, todo ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre. Primero se transfirió la suma de 22 000 soles, luego 12 000 y, en múltiples ocasiones, 5 000 hasta que todo sumó 65 000 soles.

De acuerdo a información del BCP, el dinero fue transferido a jóvenes que tienen entre 22 y 30 años (dos mujeres y un hombre). Ellos viven en el distrito de San Juan de Lurigancho, así como fuera de Lima.

Walter y su esposa quedaron más indignados aun cuando se enteraron que el seguro bancario solo cubriría un máximo de 25 000 soles.

Por medio de un comunicado, el BCP indicó que, de acuerdo con la cobertura del seguro, se le devolverá 30 000 soles en un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, señaló que el caso ya ha sido derivado al área de fraudes para conocer qué ocasionó la sustracción del dinero.