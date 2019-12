Asaltantes asesinan a balazos a prestamista en Piura

Un joven emprendedor murió acribillado en el interior de una vivienda, donde llegó para realizar sus cobranzas del día. El hecho ocurrió en el asentamiento Humano del distrito de Catacaos (departamento de Piura).

La víctima fue identificado como Alex Huamán Sánchez (23) y es natural de Chiclayo. Viajó para cobrar los S/ 40.00 que le entregaba una pareja de esposos.

Para evitar los asaltos, los dueños de casa hicieron ingresar al joven a la sala. Pero un sujeto -cubriéndose el rostro con un polo- empujó la puerta y encañonó a los presentes para obligar a entregar todo el dinero.

Debido a que el prestamista intentó esconder su dinero, el delincuente disparó dos veces directo a su cuerpo. De esa manera, pudo robarle todos los billetes, dejando caer unas cuantas monedas sobre el piso.

El delincuente huyó junto a otros dos sujetos que lo esperaban en una mototaxi, que estaba estacionada en la puerta de la vivienda.

La dueña de casa quedó pasmada de ver el cuerpo ensangrentado. Pero, de inmediato ayudó al herido que le suplicó ayuda mientras agonizaba,

“Señora, por favor ayúdeme, no me deje morir, no sea malita”, expresó la dueña de la casa, Violeta Prado.

Fue evacuado de emergencia a la posta del sector, y debido a la gravedad de sus heridas fue transferido al hospital Santa Rosa, donde murió.

Los moradores exigieron incrementar el resguardo policial, porque no es la primera vez que sucede un caso similar en dicha zona.