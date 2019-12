SJL: denuncian por estafa a hombre que dejó sin fiesta de promoción a niños [VIDEO]

Padres de familia y veinte niños del nido “Mi Segundo Hogar” de San Juan de Lurigancho esperaron tres horas a que el organizador de su fiesta de promoción llegara al local donde se celebraría el evento.

La madre de uno de los menores recomendó a los padres que contraten los servicios de Rafael Renzo López Enriquez, quien administraría las empresas Shows y Eventos ACT Perú y Eventos Virgen de Guadalupe, según indica su cuenta de Facebook.

PUEDES VER Metro de Lima: estación Pirámide del Sol abrió sus puertas después de 11 meses

Él también es padre de otra pequeña del salón. Pedía S/6 000 por el alquiler del local, los anuarios, el catering y show infantil. De este monto, los padres pagaron el 90%, pero el hombre nunca apareció en el lugar ni explicó por qué no había cumplido con la transacción para usar el ambiente.

“El señor en sí ha llevado S/3460 porque nos prometió todo eso. Al final, llegamos al local y tampoco habían pagado el local. Nosotros hemos tenido que cancelar el local para que ingresen los niños. Llegamos los papas y no había nada. No habían bocaditos, ni agua, absolutamente nada”, contó Jeny Orihuela, una madre de familia, a América Noticias.

La mujer que lo recomendó tampoco se acercó a la fiesta de promoción, lo que para los padres confirma que se trata de una estafa. “La estoy llamando, pero sale apagado. He ido a su casa y dijeron que no vive ahí, que es un inquilino. Él es el papito de una niña del salón. O sea, una mamita nos recomendó porque hace eventos. Más no sabemos del señor”, precisó.

PUEDES VER Iniciarán obras de asfaltado en “Pasamayito", vía que une Comas y San Juan de Lurigancho

Otra víctima expresó su indignación por el presunto caso de estafa, pues se trataba de la fiesta de fin de año en el que su hijo compartiría con sus compañeros.