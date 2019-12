McDonald’s: familiares y amigos dejan conmovedores mensajes a pareja fallecida

Los trabajadores de McDonald’s de Pueblo Libre Alexandra Porras Inga (18) y Carlos Gabriel Campos Zapata (18) fallecieron electrocutados ayer, domingo 15 de diciembre, mientras limpiaban la cocina del local.

Las víctimas se hicieron enamorados en el colegio, donde se conocieron cuando eran menores de edad. El joven ingresó a laborar al restaurante de comida rápida en junio, mientras que la adolescente en setiembre.

Iniciaban su jornada a las 7 de la noche y culminaban a las 7 de la mañana. Debían atender al público y limpiar el local, actividades que realizaban en condiciones precarias, pues, cuando los hallaron muertos, no vestían los implementos necesarios (botas y guantes).

La madre de Alexandra contó que ambos sufrieron la descarga eléctrica porque los cables expuestos de una máquina chocaron con el agua que ellos habían echado al piso.

El colegio donde estudiaron, sus compañeros y sus familiares se despidieron de los adolescentes fallecidos mediante Facebook. Los representantes de la escuela donde se conocieron, Nuestra Señora de Fátima, también publicaron un mensaje.

“Lamentamos informar por este medio, el sensible fallecimiento de dos de nuestros ex-alumnos. Pedimos por el eterno descanso de Alexandra Porras Inga (Inicial, primaria y secundaria) y Carlos Gabriel Campos Zapata (BRIGADIER GENERAL) de la Promoción 2017. Nuestras condolencias a sus familias y toda la familia fatimense. Q.D.E.P. Dios los tenga en su Gloria y la Virgen de Fátima los acoja con su manto de amor”.

“En mi vida me habría preparado para tanto dolor. Hoy me arrancan una parte del corazón, hoy se llevan parte de mi vida, mi niña, la de la sonrisa bonita, mi compañera de vida, mi hermana, te he amado, te amo y te voy amar por siempre, prometo nunca olvidarte y siempre llevarte conmigo para todos lados, en cada pensamiento. ¿Quien podría creer esto?, no lo sé, pero yo no, no creía y aún no puedo creerlo, sé lo fuerte que soy, pero hoy mi vida se derrumba, hoy no tengo fuerzas, hoy soy la persona más débil, no me imagino una vida sin ti, no sé lo difícil que será de hoy en adelante, no poder volver a ver tu carita, escuchar tu voz, contarnos nuestras cosas, te voy a extrañar con cada parte de mi Alexandra Porras Inga”, escribió una familiar de la joven.

“Gabriel Campos Zapata, eras como un hermanito para mi, mi otro compañero, par de loquitos que tenían peleas tontas como toda pareja, pero se querían como ninguna otra, te voy a extrañar tanto gordito. Que bonita historia de amor, dicen que juntos hasta que la muerte los separe y ni la muerte pudo con ustedes dos. El cielo está de fiesta porque suben dos personas increíbles, especiales y únicas, pero mi corazón llora y se desmorona”, también se lee en el post.