McDonald´s: denuncian irregularidades en investigaciones de jóvenes electrocutados

Luego del terrible suceso que dejó a dos jóvenes electrocutados dentro de un local de la empresa McDonald´s, la madre de uno de los occisos denunció irregularidades en las investigaciones realizadas por peritos de criminalística.

De acuerdo con el testimonio difundido, la escena del crimen habría sido manipulada.

“Llega un fiscal, llega otro, entra el papá de Gabriel y encuentra el piso seco y que la escena era totalmente distinta”, mencionó, Jhoana Inga, madre de Alexandra Porres.

Incluso aseguró haber encontrado a su hija sin polo, sin aparente explicación. Esto, a diferencia de Gabriel Campos Zapata, quien si se encontraba totalmente vestido.

“Para mí fue extraño porque era solo Ale. La señorita nos dijo que iba a entrar con nosotros, pero que antes debíamos saber que la señorita está descubierta arriba. Le dije por qué y me respondieron que la han descubierto para hacerle los exámenes. Entonces, mi compromiso se sacó el polo, la vio y la taparon para que yo no la viera. Cuando entré solo Ale. Gabrielito no. Si a los dos le han hecho lo mismo, a los dos han tenido que haberlos descubierto”, denunció.

Jhoana Inga también denunció la forma incorrecta en la que se enteró de la muerte de Alexandra. Ella indicó, desconocer la hora exacta en la que falleció.

“Me llamaron tarde. Hasta ahora no sé a qué hora falleció mi hija y Gabriel. Me llamaron a las 9:30 de la mañana. Algunos dicen que falleció a las 4 de la mañana. La doctora de la Morgue me dijo que aproximadamente murió a las 7 am, pero la administradora me dijo que entró 6:20 de la mañana y que después de un rato escuchó los gritos”, sostuvo.

Ella solicitó conocer más detalles sobre este terrible suceso, puesto que no se la han dado hasta aún.

“Necesito que esto se aclare porque hasta el momento nadie me ha dado explicación exacta de lo que pasó. Como se lo pedí a la señorita de McDonald’s, a los trabajadores encargados, para mi tranquilidad, no quiero buscar culpables. Mi hija no era así, sé que ella tampoco lo hubiera querido”, indicó la madre de la joven occisa.