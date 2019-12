Accidente fatal en Arequipa: bus cayó a abismo y mató 7 pasajeros

Abad Ventura

A menos de 30 minutos de llegar a su destino, un bus de la empresa Flores Hermanos que iba de Arequipa hacia Camaná cayó a un abismo y dejó muertos a 7 de sus pasajeros. El tráiler de placa D2N-759, que iba por atrás, lo impactó por alcance y provocó su despiste.

Otros 32 viajeros quedaron heridos y cuatro de ellos están graves. Dos de estos últimos fueron conducidos hacia el hospital Essalud central de Arequipa.

La tragedia ocurrió minutos antes de las 10 de la noche del sábado, en el kilómetro 857 de la Panamericana Sur, a la altura de la Quebrada del Toro, cerca a la ciudad de Camaná.

Fue necesaria la presencia de varias ambulancias de los Bomberos y patrulleros de la Policía para evacuar a todos los heridos hacia el hospital de Apoyo de Camaná. El rescate de los heridos atrapados en el bus tomó dos horas a los bomberos y Policía de Carreteras.

Por la oscuridad, el levantamiento de los cuerpos concluyó cerca de las 6 de la mañana de ayer. A las víctimas se las identificó como: N.S.A. (14), Edwin Edgar Cornejo Carrillo, Gonzalo Alonso Vilca Calcina, Roger Condori Barrionuevo, Máximo Machaca López, Dany Montanchez Núñez y Yuliana Gamarra Soto (27).

Todos vivían en Camaná y estaban de regreso luego de salir de la ciudad por diferentes motivos.

Es el caso de Yuliana Gamarra, que viajó a Moquegua, donde estudiaba Ingeniería. “Fue a pagar para graduarse. Ella subió al bus en el Km. 48 y estaba con 6 meses de gestación”, manifestaron sus familiares.

En tanto, Dany Montanchez fue a Arequipa a comprar el vestido para el baile de promoción de su hija. Estaban de retorno cuando ocurrió el accidente. La hija de la señora está grave en la clínica San Pablo de Arequipa.

Error humano

Aunque la investigación recién inició por parte de un equipo especial de la Policía, se conoce a través de los testigos que el tráiler, manejado por Víctor Huamaní Gordillo, causó la tragedia.

Habría intentado adelantar al bus cuando en un mal cálculo lo impactó por atrás y ambos cayeron a la quebrada de unos 40 metros de profundidad. La peor parte la llevó la unidad de transporte interprovincial, que acabó al fondo.

Ante ello, Huamaní, que resultó con heridas leves, quedó detenido en la comisaría de La Pampa, donde es investigado por homicidio culposo, daños materiales y lesiones graves.

El chofer del bus, Pedro Durand, fue trasladado hacia Arequipa debido a que está grave. Según los pasajeros, no quiso ser atendido hasta que el último de sus viajeros fuera llevado al hospital. Luego de ello empeoró su salud.

Pide más control a los transportistas

El gerente del terminal terrestre de Arequipa, Marco Chauca, señaló que las autoridades y la SUTRAN deberían realizar mayores operativos de fiscalización a las empresas de transporte, no solo formales como las empresas de buses, también a empresas de minivanes. Sobre el accidente, indicó que la empresa no ha emitido ningún comunicado, pues no son los responsables directos.

Según la Policía de Tránsito, en el segundo trimestre de este año el 28.7% de accidentes fue producto de la irresponsabilidad del chofer, el 27.8% por exceso de velocidad y otros factores son por conducir ebrio.