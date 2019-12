Una joven de 19 años de edad de nombre Lady Cristóbal García denunció ser víctima de acoso y amenazas por parte de un ciudadano venezolano que conoció a través de una página de Facebook.

Ambos eran seguidores del cantante colombiano Sebastián Yatra y desde el año pasado empezaron a conversar como miembros de un fanpage. El extranjero empezó a cortejarla, pero ella le dijo que no podía mantener nada con él porque tenía pareja.

Cuando la joven de 19 años terminó su relación, empezó una nueva con el venezolano a través de las redes sociales, pero al poco tiempo decidió cortarla debido a que la celaba constantemente y no le permitiía que converse con otra persona que no sea él.

El sujeto, quien vive en Venezuela, le insistió para que retomen su vínculo sentimental, pero como ella se negó, primero empezó a enviarle audios donde lloraba y le pedía que regresen, no obstante, al ver que no la joven no le respondía, optó por enviarle comunicaciones amenazantes.

“Odio a toda tu familia, te odio a ti, te odio, los quemaré vivos, los voy a picar de verdad. Esta vez en serio me hiciste mucho daño y me la vas a pagar una a una”, es uno de los mensajes que le envió Felipe Morales a la denunciante.

La mujer contó a América Noticias que debido a estos mensajes puso la denuncia en la comisaría del sector, pero se la aceptaron solo por el delito de acoso, más no quisieron otorgarle garantías a su vida y a la de su familia porque no sabían el domicilio exacto del acusado.

La denunciante solicita la intervención del Ministerio de la Mujer para que le brinde el apoyo necesario, pues realmente siente que ella y su entorno corren peligro ante las amenazas tan flagrantes.