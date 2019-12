La familia de Franklin José Chirinos Hurtado lo busca incesamente luego que desapareciera extrañamente de su vivienda ubicada en el sector de Asovich, zona Characato, en la región Arequipa.

La hija del hombre de 77 años contó que ayer sábado 14 ella salió a trabajar a las 7 de la mañana y lo dejó en la casa con la comida servida. Cuando regresó a las 4 de la tarde ya no lo encontró. Al preguntar a los vecinos, uno de ellos le dijo que lo vio en el parque al promediar el mediodía.

PUEDES VER Independencia: gerente de banco lleva una semana de desaparecida luego de salir de viaje

La joven presume que su papá salió de su casa, pero no pudo reingresar debido a que no cuenta con llave. No obstante, no sabe a donde podría haber ido, aunque tampoco cree que por su cuenta se haya alejado mucho. Indica que el anciano tiene problemas con el lenguaje debido a un mal neurológico, por lo que es difícil comunicarse con él.

Desde el sábado iniciaron la búsqueda por su propia cuenta y este domingo 15, día en que formalizaron la denuncia, la Policía se unió a ellos, pero hasta el momento no obtienen detalles de su paradero.

Respecto a sus características físicas, es un hombre de aproximadamente 1.60 metros, contextura media, tez trigueña, carece de la dentadura superior, además de cabello y ligera barba de color blanca.

PUEDES VER Buscan a madre de 52 años desaparecida hace 10 días

SI bien la familia no recuerda con exactitud cómo vestía el sábado por la mañana, se presume que llevaba una gorra de ala ancha (como en la foto), pantalón jean y zapatillas blancas con detalles azules.

Si en caso haya visto a este hombre no dude en comunicarse con su hija Isabel Chrinos al número telefónico 935 373 895.