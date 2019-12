Zafranal quiere irse de Arequipa por inestabilidad

Wilder Pari

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) teme la reactivación de los conflictos sociales que paralicen la inversión minera. La presidenta del gremio, Jessica Rodríguez, confirmó algunos rumores que circulan en el ámbito empresarial: la posible venta de Zafranal, proyecto minero ubicado entre la provincia de Caylloma y Castilla que prevé explotar cobre. La razón: las protestas contra el proyecto.

“Nos han comunicado que los dueños de Zafranal han decidido vender el proyecto y no seguir adelante porque la coyuntura que se ha tenido este año ha sido negativa”, expresó Rodríguez.

En la última semana de noviembre, la agencia Reuters informó que Teck Resources Limited, propietaria del 80% de Zafranal, incluso habría contratado un banco para que venda su partición. Por lo pronto, desde Zafranal, informaron que ellos siguen avanzando con el proyecto y que no harían algún comentario sobre alguna venta.

La presidenta de la CCIA sostuvo que, de realizarse la operación, el proyecto ubicado entre las provincias de Caylloma y Castilla sufriría una paralización.

Un año perdido

Jessica Rodríguez opina que el 2019 fue un año perdido por el bajo crecimiento económico, que estima en 2.4%. Sostiene que la conflictividad social, como la sucedida en Islay por Tía María, ha paralizado las inversiones y creado un clima de inestabilidad.

Expresa que varios actores no estuvieron a la altura para afrontar la problemática. En el caso de Tía María, el Estado no invirtió en la zona en proyectos de salud y educación, mientras que desde la empresa minera Southern no hubo una adecuada estrategia de comunicación.

Otro actor es el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, quien asumió un rol de opositor al proyecto. Jessica Rodríguez considera que la autoridad debió tener un rol dialogante. “El gobernador regional no ha actuado como los arequipeños esperábamos que actúe”.

Las expectativas para el próximo año son mejores dice Rodríguez. Espera un crecimiento nacional de 3.5%. El motor sería nuevamente un repunte del precio de los metales.