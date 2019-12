Plaza Norte: el difícil camino de la joven que denunció una violación

Hace una semana, al promediar las ocho de la noche, una joven de 19 años deambulaba por la Av. Tomás Valle, en Independencia, sin recordar lo que había pasado las últimas dos horas.

Para ese día, a las cinco de la tarde, había sido citada por una falsa seguidora de la banda surcoreana BTS en la cafetería Starbucks del centro comercial Plaza Norte. Esta mujer, que se hacía llamar Tefy Carrillo, la había contactado a través de Facebook dos meses atrás. El objetivo del encuentro solo era conversar sobre su música favorita.

Sin embargo, cuando la joven llegó a la cafetería no estaba Tefy Carrillo, sino su supuesto enamorado, un hombre de unos 20 años, de jeans y polera ploma conocido como ‘Marco’.

Hablaron de BTS −uno de los grupos musicales de K-pop con mayor popularidad en el mundo− hasta que “Carrillo” los llamó y les dijo que los esperaba a la salida del centro comercial.

Una vez ahí, la muchacha de 19 años comentó que le dolía la cabeza y ‘Marco’ le ofreció una botella de agua mineral. Después de eso, solo hay escenas borrosas del último martes 3 de diciembre: la embarcan, parece que suben a un bus, y luego deambula sola por los hoteles cercanos de Plaza Norte, a lo largo de la Av. Tomás Valle.

La joven denuncia haber sido víctima de una violación sexual, la cual no se descarta que haya sido múltiple. Así lo hizo saber en la comisaría Sol de Oro, adonde llegó pasadas las ocho de la noche del mismo día y donde algunos agentes le pidieron que espere casi media hora para brindar su declaración.

PUEDES VER Starbucks se pronuncia sobre caso de joven víctima de violación captada en Plaza Norte

Tres días después, la Fiscalía abrió investigación preliminar contra los responsables del presunto delito contra la libertad sexual. En ese marco, se le ha practicado exámenes de integridad sexual, de restos biológicos y dosaje etílico, cuyos resultados aún están pendientes. Sin embargo, lo que se sabe preliminarmente es que la joven tiene hematomas y otros daños que se mantienen en reserva. El jueves 12 pasó por la entrevista en la cámara Gesell, la diligencia más importante para el Ministerio Público.

Una semana después del encuentro en un lugar público, con locales comerciales y cámaras de seguridad, no había mayores avances ni imágenes que aporten en esta investigación. Sin embargo, ayer, al cierre de esta edición, se conoció que la Policía estaba cerca de un sospechoso.

Pese a que, luego de la presión a través de redes sociales, Starbucks y Plaza Norte aseguraron que habían colaborado con la Policía y la familia al mostrar los videos de las cámaras de seguridad, el último jueves, el fiscal a cargo del caso, Luis Rebaza Flores, señaló que las imágenes solicitadas al primer establecimiento no se pueden visualizar porque están “mal grabadas”; por lo que en un plazo de tres días (contados desde el jueves) deberá enviar nuevos videos. A su vez, le ha pedido a Plaza Norte que remita sus imágenes. “O informe si no tiene cámaras o no graba”.

La Municipalidad de Independencia ha compartido imágenes, pero −según la familia de la víctima− estas enfocan solo la Av. Túpac Amaru, cuando lo que se necesita es la Av. Tomás Valle, desde donde la joven caminó luego del ataque hacia Plaza Norte. Ahí fue auxiliada por un agente de seguridad.

"Ha pasado una semana y no hay resultados. Plaza Norte no ha dado ningún video. ¿Cómo Starbucks va a dar uno mal grabado? Si bien es cierto, no es su responsabilidad, tienen cámaras y al ser un caso delicado deberían facilitar los videos. Se movilizan muy lento", indica el hermano de la joven agraviada.

“No ha colaborado”

A esto se suma otra traba, según el fiscal Rebaza: “El Ministerio de Justicia (Minjus) no ha colaborado con nosotros”. Según él, en la diligencia para la visualización de videos se convocó a la Defensoría Pública del Minjus, pero no se presentaron. “Nos han señalado que para ellos no es un caso emblemático, por lo que no iban a acudir”, dijo el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte.

Tras estas declaraciones, el Minjus aseguró que ha dispuesto un abogado especializado en defensa de víctimas y un defensor público penal para atender el caso. También señala que un "perito criminalístico, un médico y un psicólogo forense están a disposición de la víctima".

Y mientras esto ocurría, la familia identificó a un sospechoso. Sin embargo, para difundir su identidad esperaban compararla con la que aparece en videos.

La máscara virtual

Solo este año, la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional ha recibido 40 denuncias por captación de menores a través de redes u otras tecnologías a fin de obtener material pornográfico o llevar a cabo actividades sexuales. La mayoría de casos proviene de Cercado de Lima (96), Chorrillos (8) y San Martín de Porres (8). El año pasado se registró 90.

Si bien lo ocurrido en inmediaciones de Plaza Norte hace referencia a una mayor de edad, el mecanismo de captación es similar, según la Policía: el sujeto investiga los intereses de su víctima en redes sociales (música, programas de TV, deportes), identifica sus debilidades, y luego comienza el contacto, a través de una 'máscara virtual', en la cual se hace pasar por un artista, el fanático de un grupo musical u otro personaje hasta ganar su confianza. "En el 30% de los casos, los captadores buscan un contacto directo con las víctimas. El resto solo quiere material sexual para luego extorsionarla", señala el agente de la Divindat, Kenji Quispe, quien detalla que la mayoría son hombres que actúan solos y se aprovechan del fanatismo de las jóvenes para captarlas y agredirlas.

El proceso para capturarlos, tras la denuncia, puede demorar entre 5 y 8 meses, debido a la necesidad de solicitar los levantamientos del secreto de comunicaciones a Facebook y a las empresas operadoras, detalla.

PUEDES VER Plaza Norte se pronunció sobre caso de adolescente víctima de violación que fue captada en Starbucks

¿Por ser fanática?

Lo ocurrido con la joven de 19 años provocó protestas de otras mujeres, sobre todo, de las que, como ella, son fanáticas de la banda BTS (también llamadas 'Army'). Esta comunidad no es pequeña. Es una de las que tiene más presencia en internet, y Lima concentra un alto número de seguidores a nivel mundial.

La mayoría son mujeres entre los 18 y 24 años, según estima una representante de la comunidad 'Army' en el Perú. Forman parte de una población altamente vulnerable a la violencia machista en el país. "Demandamos justicia, no solo porque es parte de nuestro 'fandom', sino porque es mujer. Ahora estamos obligadas a corroborar la identidad de todos si queremos estar vivas. Incluso creía que tú (reportera) podías ser un violador", dice la también universitaria, quien explica que es común la dinámica de reunirse con fanáticos en actividades que son promovidas incluso por municipios.

A través de Facebook, miembros de 'Legion Holk Red', una página que promueve la violencia, se adjudicaron el ataque. Hay quienes consideran que solo buscan protagonismo, mientras que otros aseguran que no sería la primera vez que fomentan agresiones contra las 'Army'. "Se burlan porque somos fanáticas de asiáticos. Para ellos, el usar maquillaje, como lo hacen los artistas, no merece su respeto. Su masculinidad se quiebra".

El hermano de la víctima dice que el agresor se ha aprovechado de su fanatismo. En tanto, sigue buscando justicia. “Ella se echa la culpa. Dice que si no hay videos, la señalarán como la única responsable”. Sus compañeras aclaran: “El fanatismo no mata. Lo hacen los agresores”.

Claves

Este diario acudió al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia para recoger su versión sobre las investigaciones, pero aseguraron que el caso lo ve la Dirincri. No obstante, esto último fue desmentido por los agentes de la sede principal en la Av. España.

Esta es la respuesta de las tiendas

Tras lo informado por la Fiscalía, Starbucks señaló que los videos no lograron ser vistos, ya que la Policía desconocía cómo acceder a ellos. Han enviado un tutorial.

El gerente de operaciones de Plaza Norte, Enrique Rivera, señala que no han recibido solicitudes de la Fiscalía ni de la PNP. “El centro comercial no tiene cámaras, sino contadores de personas. Los que sí las tienen son todos los locales”. Según él, han autorizado a las tiendas para que entreguen videos y le han mostrado a la familia la grabación dentro de Starbucks.