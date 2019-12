Arequipa es una de las regiones que concentra la mayor cantidad de proyectos de exploración minera

La Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2019 publicada por el Ministerio de Energía y Minas, señala que las regiones Arequipa, Pasco y Ayacucho concentran la mayor cantidad de proyectos de este tipo en el Perú.

El informe elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, indicó que cada una de esas tres regiones tiene ocho proyectos, principalmente de oro, cobre y plata, que representan poco más del 49% de una cartera que consta de 63 iniciativas, que suman US$ 496 millones.

A nivel de montos de inversión, Arequipa se mantiene como la región con mayor participación, concentrando más del 33% de la cartera con ocho proyectos que representan una inversión de US$ 167 millones. Los más importantes son Caylloma (US$ 14 millones), Amauta (US$ 10 millones) y Arcata (US$ 6 millones).

Los proyectos de Pasco suman un monto de inversión de US$ 54 millones y en el caso de Ayacucho llega a US$ 23 millones.