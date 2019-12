Arequipa: Demandarán a EsSalud por perjuicio a estudiantes de Faculta de Medicina de la UCSM

La Universidad Católica de Santa María de Arequipa iniciará acciones legales contra EsSalud por el perjuicio que sufrieron 77 de sus estudiantes de la Facultad de Medicina. A ellos se les negó el derecho para concursar por una plaza de internado en los hospitales de la Red Asistencial.

Los estudiantes pagaron un derecho de 45 soles, pero no los consideraron. El examen se rindió ayer, pero EsSalud informó que no los incluyeron porque la universidad no cumplió con los convenios de inversión en infraestructura y equipamiento.

"Vamos a hacer una acción legal porque se perjudicó las expectativas de los estudiantes. Tenemos los documentos y actas firmadas por EsSalud y la comunicación del gerente”, dijo el rector Alberto Briceño.

Los problemas por el convenio se solucionaron el 19 de noviembre. Los estudiantes harán ahora internado en hospitales del Ministerio de Salud, clínicas y hospitales de las Fuerzas Armadas.