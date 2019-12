Abogada de Macarena Vélez señala que Adolfo Bazán busca tachar pruebas en su contra [VIDEO]

La abogada de la modelo Macarena Vélez, Katty Cachay, señaló que la defensa de Adolfo Bazán Gutiérrez busca tachar las pruebas que existen en su contra en la investigación que se lleva a cabo por el presunto delito de tocamientos indebidos.

‘‘Ha presentado una tacha contra el testimonio del primo de Macarena alegando que, como hay un vínculo de consanguinidad, su testimonio no debería ser válido’’, indicó a América la abogada de la joven.

Asimismo, señaló que Paul Salcedo Paulino, defensa de Adolfo Bazán, ha pedido visionar de nuevo el video de los hechos, ya que con eso quiere probar que entre Macarena Vélez y el acusado hubo una relación amorosa pasajera.

‘‘En el hipotético negado que hubiese sido así, digamos que sí ligó Macarena con Bazán, él no tenía ningún derecho ni a tocarla, no tenía ningún derecho a grabarle las partes íntimas y no tenía mucho menos ningún derecho a subir este video a (instagram)’’, agregó Cachay.

La abogada de la modelo también recordó que Adolfo Bazán no solo ha sido denunciado por su patrocinada. ‘‘El caso de Macarena ha sido el caso emblemático para que todas las demás mujeres que han sido agredida por ese señor. Ellas decidieron denunciar, ejercer su derecho’’, comentó.

El 27 de septiembre el 7° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó cinco meses de prisión preventiva contra Adolfo Bazán. Además de Macarena Vélez, otra persona que acusó al sujeto fue Jhoselin Trauco, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual.