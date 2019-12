Aunque oficialmente no seas miembro de mesa para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, según el sorteo de la ONPE, aún podrías desempeñar dicha función. Ello, en el caso de que los titulares y los suplentes no lleguen y no instalen las mesas de sufragio hasta las 8:30 de la mañana.

Este miércoles 11 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo de los nuevos miembros de mesa. Luego de esa fecha habrá un plazo de tres días para establecer las tachas y publicar la lista definitiva.

Sin embargo, los 24 millones 812 mil 087 peruanos habilitados para ejercer su derecho al voto en estas elecciones 2020 aún no pueden conocer sus locales de votación.

Cada mesa de votación debe conformarse con tres personas (presidente, secretario y vocal). Y en los casos en los que no llegue algún titular o suplente se tiene que asignar a una persona de la fila de electores de la misma mesa. Y es facultad del presidente de mesa esta designación.

Así que no necesariamente tiene que asumir como miembro de mesa el primero de la fila.

Sin embargo, los electores sí tienen que tomar en cuenta que quien se niegue a asumir el cargo de miembro de mesa en estas elecciones congresales 2020 se le tomarán sus datos para la aplicación de una multa de S/ 207.50, el mismo monto que le corresponde a un miembro de mesa que no asista a la instalación inicial.

Para saber si eres miembro de mesa, ingresa a este enlace.

¿Qué pasa si no asiste ningún titular ni suplente?

En el caso extremo de que no asistan titulares ni suplentes, se deben designar a tres electores que se hallen en la fila esperando la instalación. Y es el personal de la ONPE (coordinador de mesa) quien avisa al presidente de mesa inmediatamente anterior o posterior para que realice dicha designación.

En conclusión, no necesariamente son los primeros de la fila quienes están obligados a ejercer de miembros de mesa. Todo depende del presidente.