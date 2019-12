Gerente de la Cámara de Comercio, César Lütgens: “Fue un año perdido para Arequipa”

Arequipa. El gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, César Lütgens, indicó que este año fue uno perdido para las inversiones y el destrabe de proyectos emblemáticos, como Majes II, la vía de cuatro carriles o la vía Arequipa-La Joya.

“Se tenía estimado el crecimiento en tres puntos, pero, al parecer, quedará en 2.2 puntos la región. Los proyectos lamentablemente no se cristalizaron, incluso siendo obras que se arrastran desde el año pasado y gestiones pasadas”, dijo.

Llamó la atención a las autoridades regionales y provinciales por la falta de técnicos y profesionales capaces para ejecutar proyectos. Indicó que este año las autoridades ya pudieron reflexionar, pero en 2020 deben ponerse las pilas.

Observó también que no se trabajó en equipo. “Lo que más se ve es la falta de gestión, hay que tomar decisiones. Si no se toman, definitivamente el país no camina y se deben priorizar los proyectos que van a desarrollar la inversión en Arequipa”, señaló.

Consideró que las principales fuentes de impulso en la economía arequipeña están en peligro: el proyecto Zafranal y Tía María, que podrían no ejecutarse por los conflictos sociales. Hay sectores que se oponen debido al temor a la contaminación.