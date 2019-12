Equipos médicos inoperativos en tres hospitales de EsSalud

Equipos médicos, electromecánicos y la infraestructura de los principales hospitales de la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque estuvieron bajo la mira de la Contraloría General de la República, quien determinó que un considerable porcentaje de estos se encuentra inoperativo o presenta fallas que colocan en riesgo la atención a los pacientes.

Una de las primeras situaciones adversas recae en los nosocomios Almanzor Aguinaga Asenjo y Luis Heysen Incháustegui, donde el Órgano de Control Institucional advirtió la presencia de 14 equipos biomédicos de “soporte vida” inoperativos y seis con funcionamiento parcial por falta de repuestos. Monitores de funciones vitales, ventiladores volumétricos, electrobisturí y microscopios quirúrgicos son algunos de los equipos inutilizables cuya fecha de avería –en su mayoría– data del primer trimestre de este año.

Según el informe n.º 212-2019, han pasado entre 36 y 255 días desde que solicitaron repuestos pero, hasta el momento de la supervisión, la Unidad de Tesorería y Presupuesto solo había aprobado la habilitación de un solo pedido. Los jefes de las Unidades de Cuidados Intensivos, Intermedios, Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico manifestaron que la operatividad de dichos equipos debe ser óptima y necesaria, pues permite realizar procedimientos y monitoreo a pacientes en estado de salud crítico.

Asimismo, al interior del Aguinaga Asenjo, la Contraloría encontró que desde el 27 de marzo se habían reportado inoperativos 17 equipos biomédicos de endoscopía por falta de mantenimiento correctivo. Al menos siete de ellos fueron enviados a Lima para su reparación; sin embargo, a la fecha aún no han sido entregados. El equipo auditor sostiene que dicha situación obliga al personal médico a reutilizar los pocos equipos faltantes, lo que podría originar un contagio de enfermedades entre pacientes debido al uso constante de los mismos equipos. De igual manera, dos esterilizadores de baja temperatura presentan problemas en su funcionamiento, lo que no garantiza la adecuada esterilización de instrumentos y material médico, pues no reciben mantenimiento preventivo pese a que fue solicitado desde el 22 de febrero.

En esa línea al menos 45 equipos biomédicos del grupo C de los hospitales Almanzor Aguinaga, Luis Heysen y Naylamp están inutilizables o presentan fallas en su funcionamiento por falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Este hecho afecta los servicios de laboratorio, oftalmología, medicina física y rehabilitación, odontología, entre otros.