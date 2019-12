Mujer que discriminó a conserje en Surco: ‘‘Yo no soy racista, la palabra cholo no es mala’’ [VIDEO]

María Soledad Olivares Vaca, mujer que protagonizó un acto de discriminación contra el conserje de un edificio en Surco, se pronunció por primera vez luego del ataque. ‘‘Yo me disculpo si es que han pensando que soy déspota’’, indicó.

Asimismo, la mujer, quien ha sido tildada como racista, indicó que no es alguien que se crea más que el resto. ‘‘Es más, me creo menos que mucha gente y la verdad es que no considero que por la raza la gente sea más que otros, menos por situación laboral’’, indicó ante Panamericana.

‘‘Yo no soy racista. Yo no considero que la palabra cholo es una mala palabra. Yo creo que no es un insulto, deberíamos sentirnos orgullosos los que son así porque realmente no es un insulto, solamente lo que vino después, decir de ‘eme’, eso está mal’’, aseguró.

Ella agregó que no quiso ser racista. ‘‘Yo tengo muchos amigos así, yo también me considero un poco… porque ¿qué es cholo? Una mezcla de razas’’, indicó.

María Soledad quiso justificar la actitud que tuvo contra el conserje. Ella explicó que él la habría tratado de mala forma, cuando fue a reclamar por el supuesto alto volumen que tenían sus vecinos. Asimismo, señaló que incluso el trabajador no le permitió salir.

Esta no es la primera vez que la mujer protagoniza un acto discriminatorio. En agosto de este 2019 también ofendió a otra persona. Sin embargo, ella aseguró que fue una ‘‘diferencia’’ e incluso calificó como ‘‘bullying’’ las críticas que ha recibido por sus acciones.