La Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI), ambas con sede en Lima, no lograron demostrar que cumplen con las condiciones básicas de calidad, por lo que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) les denegó el licenciamiento institucional.

Con ellas sube a 32 la cifra de instituciones (31 privadas y una pública) que deberán cerrar en los próximos dos años.

El caso de la UNID

Según la resolución que se publica en El Peruano, el consejo directivo de la Sunedu determinó que la UNID, que funciona desde hace ocho años y que tiene hoy 778 estudiantes, presenta una serie de inconsistencias.

Por ello, sus carreras de pregrado de Enfermería, Farmacia y Bioquímica y Contabilidad y Finanzas no ofrecían un buen servicio educativo.

“La UNID no garantiza que sus laboratorios para las carreras de Ciencias de la Salud tengan un uso pertinente y exclusivo de acuerdo a las especialidades. Debido a esto, no se puede garantizar que dichas instalaciones cumplan con las exigencias de seguridad”, se indica.

La Sunedu también señala que la Universidad Interamericana para el Desarrollo no cumplió con implementar sus políticas de investigación. Tampoco presentó instrumentos de planificación ni presupuestos.

Situación de la UPCI

Al igual que la UNID, la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) deberá cumplir las exigencias de Sunedu y tiene que ofrecer opciones de traslado a sus 1.751 alumnos (el 93% en pregrado y el 7% en posgrado).

Esta universidad, con 15 años de actividad, decidió quedarse con 13 carreras (10 de pregrado y 3 maestrías) para poder contar con el licenciamiento.

“Desistió de 22 programas y de cuatro filiales que venían funcionando sin autorización (Arequipa, Huancayo, Huaraz y Ayacucho), situación que generó que la Sunedu sancionara a la universidad con cinco multas por un valor de 605 mil soles. Pero todo eso no fue suficiente”, señala la entidad.

De acuerdo con Sunedu, se detectó que los programas académicos de Economía, Maestría en Gestión Empresarial y Maestría en Gestión Tecnológica de la Información tenían autorización solo para la modalidad presencial. Sin embargo, también se ofertaban en semipresencial.

“Entre sus deficiencias figuran que el 14% de sus docentes tiene régimen a tiempo completo, pese a que la ley universitaria indica que el mínimo es 25%, y también que no dispone de información completa sobre sus procesos de admisión”, anota.

Pero eso no es todo. Según la entidad, uno de sus locales no tiene el contrato de arrendamiento debidamente inscrito, por lo que no garantiza la seguridad jurídica sobre el mismo. Tampoco se garantiza el mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario necesarios.

Ya falta poco

A la fecha van 84 universidades con licenciamiento, 32 denegadas y 28 instituciones (sin considerar el caso especial de la Ciro Alegría de La Libertad) que esperan su autorización. Se debe indicar que el proceso vence en menos de 20 días.

¿Y Villarreal y Alas Peruanas?

- Entre las 28 universidades que aún esperan por su licenciamiento existen 22 privadas y seis estatales.

- Entre las particulares figuran la Universidad Alas Peruanas, la San Carlos, la Peruana de Las Américas y la Peruana del Centro, entre otras.

- En el caso de las públicas están la Universidad Federico Villarreal, La Cantuta, la del Callao, la de Huacho, la Pedro Ruiz Gallo y la Micaela Bastidas de Apurímac.