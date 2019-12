Alas Peruanas, Villarreal y otras universidades que aún no tienen licenciamiento

A finales de este mes vence el plazo para que las universidades puedan obtener la licencia institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y, hasta el momento, aún hay 28 casas de estudio que están a la espera.

Todas estas deberán demostrar que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), establecidas en la Ley Universitaria, para que puedan continuar funcionando. En caso contrario, tendrán un plazo máximo de dos años para cesar todas sus actividades.

PUEDES VER Sunedu: lista de universidades sin licencia institucional

Como se sabe, a la fecha se han otorgado 84 licenciamientos, 82 universidades y dos escuelas de posgrado, mientras que a otras 30 casas de estudio se les ha denegado.

Las 28 instituciones que aún no tienen la licencia no consideran el caso especial de la la Universidad Nacional Ciro Alegría de la Libertad, que todavía no ha abierto sus puertas, ya que debe esperar nuevos trámites. A continuación la lista completa.

Universidades que aún están a la espera

- Universidad Alas Peruanas

- Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

- Universidad Nacional Federico Villarreal

- Universidad Autónoma de Ica

- Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

- Universidad Señor de Sipán

- Universidad Peruana Los Andes

- Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

- Universidad Nacional del Callao

- Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle

- Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima

- Universidad Politécnica Amazónica

- Universidad Seminario Evangélico de Lima

- Universidad Privada Líder Peruana

- Universidad Santo Domingo de Guzmán

- Universidad Latinoamericana Cima Sociedad Anónima Cerrada

- Universidad Privada Leonardo Da Vinci

- Universidad Autónoma San Francisco

- Universidad Peruana del Centro

- Universidad Privada San Carlos Sociedad Anónima Cerrada

- Universidad Privada de Trujillo

- Universidad José Carlos Mariátegui

- Universidad Peruana de Las Américas

- Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

- Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

- Universidad Científica del Perú

- Universidad Tecnológica de Los Andes

- Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo