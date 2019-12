ONPE: ¿Cuánto es la multa si no cumplo como miembro de mesa en las elecciones 2020?

Este último martes 11 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó a los nuevos miembros de mesa en las Elecciones Congresales 2020. Cientos personas ya fueron designadas para ocupar los cargos de presidente, secretario y tercer miembro.

En caso también fuiste seleccionado como tercer suplente, tendrás que asistir por si existe algún inconveniente con los presentes. Según Ley Nº 28859, las multas electorales ascienden de acuerdo al distrito de procedencia o si decidiste ausentarte como miembro de mesa.

Si decides faltar a tu labor de instalar tu mesa de sufragio como miembro de mesa, según la ONPE, la multa ascendería a lo siguiente:

Miembro de mesa Multa Titular (presidente, secretario, tercer miembro) S/. 210 Suplente (primer, segundo y tercer) S/. 210

Recordemos que la cifra puede variar, ya que la multa equivale al 5 % de una UIT. Para el año 2020, aún se desconoce si el monto de 1 UIT se incrementará.

Por otro lado, si eres ciudadano y no has sido seleccionado, también debes pagar un monto por no votar. Esta multa varía de acuerdo a la clasificación de tu distrito como ‘pobre’, ‘no pobre’, ‘pobre extremo’.

Lugar de residencia Multa Distrito no pobre S/ 84 Distrito pobre no extremo S/ 42 Distrito pobre extremo S/ 21

Además, si no conoces sobre tu distrito de procedencia, haz clic aquí. En caso no pagues tu multa, el ciudadano tendrá varias restricciones en varios procesos administrativos como:

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

En caso tengas una urgencia ese día, puedes optar por dos opciones:

Pagar el monto de la multa electoral.

Presentar una justificación o dispensa.

¿Soy miembro de mesa en las Elecciones 2020?

Si aún no conoces si te tocó ser miembro de mesa en las Elecciones 2020, aquí te brindamos el enlace. Además conoce dónde es tu lugar de votación en estos comicios electorales.

Elecciones 2020: conoce si eres miembro de mesa

¿Cuándo son las elecciones 2020 en Perú?

Las Elecciones Parlamentarias 2020 se realizarán el domingo 26 de enero de 2020. Cientos de peruanos mayor de edad acudirán a las urnas a emitir su voto por el candidato al cargo de congresista de su preferencia.