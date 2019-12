Hubo un tiempo, allá por el 2010, en que las manos de Sandra Ramírez (37) no podían tocar el agua sin que se le pongan rígidas. Tampoco podía dormir por las noches, pese a que el sueño y el cansancio eran intensos, y llegó a estar hospitalizada hasta cuatro días por semana. Los médicos le detectaron fibromialgia y durante seis años tomó medicamentos, pero sus crisis continuaban. Fue entonces cuando un amigo le recomendó el cannabis medicinal, aun cuando en ese momento en el Perú no estaba reglamentado su uso. “Perdí tanto tiempo de disfrutar los momentos con mi hija, hasta que en el 2016 descubrí el cannabis. Es lo único que me salva”, dice la expresidenta de la Federación de Cannabis Medicinal (Fecame).

Sale el primer producto

Hace unos días, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) puso a disposición un producto derivado del cannabis, el cual se convierte en el primero de venta legal en el Perú. Se trata del preparado farmacéutico que tiene la concentración de cannabidiol (CBD) 48.75 mg/mL y tetrahidrocannabinol (THC) 0.449 mg/mL, en un volumen de 10 ml, el cual se vende solo con receta médica a 40 soles en la farmacia de la Digemid, ubicada en San Miguel.

Junto a ello, el Minsa aprobó el documento Orientación para el Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados, para dar a conocer su uso responsable y la manera en que debe ser expedido (solo con receta médica).

“Es un avance, pero como paciente de dolor neurológico, este producto no va a aliviar nuestra necesidad. Los médicos van a tener que recetar lo único que se tiene en el mercado”, dice Sandra Ramírez.

Para Ángel Gonzales, director de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, la norma se basó en evidencias científicas y, si en algún momento se identifica que otras enfermedades se pueden curar con el cannabis, se promoverá el uso de otros derivados.

“No es solución”

Francesca Brivio, quien ha encontrado en el cannabis la medicina para la enfermedad rara que padece (mastocitosis sistémica), considera que el Minsa se ha valido de guías científicas que no toman en cuenta la experiencia de más pacientes. “Artesanalmente solo nos cuesta 5 soles, entonces lo que debemos hacer es democratizar la planta. Yo quiero ir a la farmacia y comprarla, saber qué contiene, que el seguro lo cubra. Que solo tengamos una vía de acceso no soluciona el problema”, indica.

Al respecto, Ángel Gonzales dice que “en el caso del autocultivo, se tiene que ver que sea responsable, y no se le dé otros usos no adecuados”.

Es para el dolor

Según la norma, el producto que ya se vende en el Perú sirve solo para aliviar el dolor crónico que se origina en los nervios o para los pacientes con cáncer terminal; náuseas y vómitos, cuando otros tratamientos no funcionen; espasticidad, causada por esclerosis múltiple o daño en la médula espinal.

También para casos de epilepsia refractaria, también si es que antes no han funcionado otros tratamientos.

Por eso, pacientes como Sandra y Francesca esperan que esta norma sea el comienzo para que más personas no tengan que seguir consumiendo el producto de manera informal.