Melisa González Gagliuffi: “Pido perdón a las familias por todos los daños ocasionados” [FOTOS y VIDEO]

Melisa González Gagliuffi agradeció a los tres magistrados que autorizaron su liberación. La tarde de este viernes 13 de diciembre, tras dejar la prisión Virgen de Fátima, pidió perdón a los familiares de Joseph Huashuayo y Christian Buitrón, jóvenes que fallecieron después de que los atropelló en la av. Javier Prado en octubre.

“Primero informar que no es que yo esté libre, me han revocado la prisión preventiva, pero yo tengo que comparecer. Todavía no tengo una sentencia, todavía me siguen investigando”, fueron las primeras palabras que dijo cuando dejó la cárcel.

Agradeció a las autoridades que ordenaron su liberación, pues de esta forma podrá acercarse a las familias de los afectados. “Mi familia viene apoyando a la persona que está herida y ya fue dada de alta todos los días y hay pruebas de eso", aseguró en referencia a Miguel Vela, el único sobreviviente del atropello que provocó.

Se comprometió a reparar a los padres de los fallecidos y al joven damnificado. Confirmó que pagó los S/30 000 que le ordenó la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Melisa González Gagliuffi permaneció encarcelada 44 días luego de que el Poder Judicial ordenara 4 meses de prisión preventiva en su contra. El pasado martes 10 de diciembre, tres magistrados de la sala mencionada votaron a favor de su liberación. Ella seguirá siendo investigada y en los próximos 4 meses no podrá salir del país.