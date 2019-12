Las consecuencias que acarrearía la huelga blanca de los jueces en el sur

Redacción sur

La llamada huelga blanca de los jueces especializados, en las regiones de Arequipa, Puno y Tacna, puede provocar el quiebre de juicios penales y el retraso en la calificación de demandas civiles y laborales.

El abogado Aldo Ramos Palomino explicó que, en el caso de los procesos penales, las audiencias de juicios que ya están programadas corren el riesgo de quebrarse si estas no se retoman después de ocho días hábiles. Indicó que, en el Código Procesal Penal, se establece este plazo.

En cuanto a la calificación de demandas civiles y laborales, indicó que aquí es donde habrá la mayor cantidad de problemas. Ello se debe a que los litigantes que presenten casos nuevos no podrán conocer si sus procesos serán admitidos o no, porque los jueces no están en sus despachos para resolver ello, están reunidos en Sala Plena.

En la Corte Superior de Justicia de Arequipa, son conscientes de estas consecuencias. El presidente de la corte, Carlo Magno Cornejo Palomino, indicó que, para evitar el quiebre de los procesos, los jueces han establecido criterios para atender estos. Por ejemplo, la naturaleza y el tiempo que se viene dando en cada audiencia.

"Se está buscando salvar las propias audiencias, precisamente para que no quiebren. De tal manera que el efecto que pudiera existir no sea muy fuerte", señaló.

Cornejo Palomino precisó que no es una huelga por aumento de salarios. Indicó que solo se pide la homologación de sus salarios con los de jueces supremos, cuyo monto es de 42 000 soles.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el salario del juez superior debe ser el 80% de lo que gana un juez supremo. En el caso de los especializados, llega al 60% y los de paz letrado al 40%

La sesión permanente se realizará hasta el 17 de diciembre, fecha en la que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, sostendrá una reunión con el Ministerio de Economía.

En Tacna, los jueces de la corte también se declararon en sesión permanente. Acordaron que solo atenderán las audiencias de reos en cárcel, contumaces, detenidos, habeas corpus, entre otros que requieran de inmediata atención.

En el caso de Puno, los jueces también se sumaron a la medida.

No acatan medida

En Moquegua, las atenciones se desarrollaron con normalidad. Las audiencias programadas también se cumplieron sin contratiempos. No se pronunciaron sobre la “huelga blanca” que sus pares de otras regiones, como Arequipa y Tacna, han iniciado.

En las salas permanentes, los jueces también analizan la sobrecarga procesal, producción laboral, entre otros.