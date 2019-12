Arequipa: Alcalde Omar Candia defiende incremento a sueldos de funcionarios

Fiorella Montaño

El alcalde de Arequipa Omar Candia justificó el incremento de sueldo a sus gerentes y subgerentes para que no emigren a otras municipalidades; sobre todo tras la prohibición de la Contraloría de no pagar gratificaciones de Navidad y Fiestas Patrias a funcionarios. Según el órgano contralor, a estos servidores les corresponde el aguinaldo de S/ 300 y no la gratificación equivalente a un sueldo completo.

Para que los funcionarios no sufran una descompensación económica, se decidió cambiarlos al régimen CAS y crear una nueva escala remunerativa para gerentes y subgerentes.

"Antes un gerente ganaba S/ 4000 al mes, recibía 14 remuneraciones al año, cobraba S/ 1200 por bonificación escolar y recibía un bono de productividad de S/650 al mes para subgerentes y S/750 para gerentes", señaló el alcalde.

Al ser pasados a un régimen CAS, los gerentes dejaron de percibir los beneficios del bono de escolaridad, bono de productividad y gratificaciones. Por esta razón, la comuna prorrateó lo que iban a perder y les dio un incremento mayor a mil soles mensuales.

Sin embargo, el reajuste es forzado por las prohibiciones que hizo la Contraloría, sobre todo lo referente a las gratificaciones.

La decisión de cambiar a los funcionarios de régimen laboral fue tomada de inmediato, cuando se notificó a la municipalidad con una auditoría de la Contraloría realizada a las pasadas gestiones de Alfredo Zegarra, donde se observaba el pago de gratificaciones a funcionarios. Se determinó responsabilidades civiles y administrativas.

Candia indicó que no querían que su gestión fuera cuestionada por este mismo motivo, por lo que tomaron una decisión rápida para cambiar a los gerentes de régimen. La nueva escala fue aprobada por una resolución de la gerencia general. Los subgerentes pasaron a ganar de S/ 4 mil a más de S/ 5 mil mensuales y los gerentes de S/ 5 mil a más de S/ 6 mil.

Candia indicó que no se está actuando en contra del derecho y que sí hay disponibilidad presupuestal. Además, no es competencia del concejo municipal aprobar la escala remunerativa. “Sería injusto que muchos de los gerentes digan que se van a sus distritos, porque voy a recibir más que lo que recibo en la provincial”, señaló el alcalde, quien aseguró en qué distritos los gerentes ganan más.

Acusa extorsión en transportes

El alcalde Omar Candia fue consultado por un accidente de tránsito que protagonizó una empresa perteneciente al Sistema Integrado de Transportes (Sitranporte). Señaló que está cumpliendo una función reguladora en el sector, pero que serían extorsionados por mafias de transporte.

Indicó que están recolectando las pruebas necesarias para acusar a un grupo de transportistas que se juntan con el objetivo de realizar marchas y golpear a los inspectores. Según el alcalde, estarían presionando para que no se den cambios en el sector transporte. Mencionó que la Procuraduría haría la denuncia ante el Ministerio Público. Respecto al PDM, señaló que están a la espera del texto integral de la sentencia emitida.