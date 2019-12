Una de las primeras acciones del Comando de Acción del Partido Aprista La Libertad, que reemplaza a la defenestrada dirigencia, será declarar en reorganización las bases de esta agrupación política y abrir el padrón para la inscripción de nuevos militantes.

De los 83 comités distritales del partido de la estrella en la región, 50 no tienen dirigentes, según informó el secretario general de dicha instancia partidaria, Fernando Alfaro Jiménez.

Adelantó además que al abrir el padrón se logrará que muchos jóvenes apristas que están activos, pero no inscritos formalmente en el denominado partido del pueblo, lo puedan hacer.

Alfaro Jiménez informó además que la casa del pueblo (situada en el centro histórico de Trujillo), no cuenta con los servicios de agua y desagüe debido a que fue cortada por la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) por mantener una deuda aproximada de 11,000 soles.

“Esa reposición será inmediata, dado a que pone en riesgo la salud de los compañeros”, advirtió.

No entrega el cargo

Según se sabe, el ex secretario del Comité Ejecutivo Regional del Partido Aprista, José Miranda Prado, aún no entrega el cargo a pesar de que fue notificado la semana pasada por el Comando de Acción. No ha respondido y se espera que lo haga a más tardar este fin de semana, a fin de normalizar el desarrollo del partido. La oficina central está cerrada. No hay inventario.

Miranda Prado sostuvo la semana pasada que el Comando de Acción no tiene legitimidad. Alfaro Jiménez calificó como antojadizas las afirmaciones del exdirigente y recordó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha reconocido los acuerdos del 25 Congreso Nacional del APRA, así como los candidatos al Parlamento en todo el país.

“Espero que José Miranda entregue su informe, el cargo y los bienes. Queremos que las cosas se hagan bien”, manifestó.

En tanto los regidores de Trujillo, Juan Namoc Medina, Raúl Lozano Peralta, Olga Cribilleros y Wilson Toribio Vereau, respaldaron al Comando de Acción a través de un pronunciamiento, en el cual se señala que ese apoyo también es de dirigentes y representantes del partido de la estrella.

El escrito ha sido blanco de cuestionamientos por parte de seguidores de Miranda Prado, quienes no dudan en señalar que detrás de la expulsión de este se encuentra el exparlamentario liberteño y secretario nacional, Elías Rodríguez Zavaleta.

“Ciudadanos de a pie, los invito a grabarse bien estos nombres (de los concejales) y nunca más elegirlos como nuestros representantes”, señaló una militante en su cuenta de Facebook. Al parecer seguirán las pugnas en el partido de la estrella.