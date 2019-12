Minjus lanza campaña contra la violencia hacia personas transgénero [VIDEO]

En el marco del Día de los Derechos Humanos, el Minjus publicó en sus redes sociales tres videos que buscan combatir la violencia que reciben las personas transgénero en el Perú, como parte de la campaña ''Micro Acciones para Grandes Derechos''.

Una de estas grabaciones, desarrolla su argumento en base a un sketch recreado en un antiguo programa humorístico peruano que normaliza la discriminación hacia los transgénero.

El video de la campaña liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) tiene una duración de cerca de un minuto y medio y guarda un potente mensaje contra la violencia.

En el spot, se puede observar a una mujer transgénero huyendo de un hombre a través de un oscuro pasillo. El sujeto la alcanza y la embiste contra la pared ignorando los sollozos y pedidos de la mujer.

''Tienes que decir: quiero ser hombre'', le ordena el agresor a la mujer transgénero, quien repite la frase mientras este le sujeta el rostro con violencia.

''Grita más fuerte'', le dice el sujeto. ''Tú puedes. Quiero-ser-hombre''. ''Esa voz no me va a salir'', le responde la mujer, quien no puede continuar ya que su agresor la lleva hacia al piso y la amenaza de muerte. Ante esto, la mujer cambia de voz y finalmente repite la frase. ''Ya ves. No era tan difícil'', contesta el sujeto.

El diálogo del video de la campaña se basó en un sketch del fenecido programa ''Los Cómicos Ambulantes''. Créditos: Youtube.

Lo potente del video llega cuando se devela que el diálogo interpretado por los actores del spot, fue copiado textualmente de uno de un sketch del programa humorístico peruano Los Cómicos Ambulantes, que se transmitía a nivel nacional en los años 90.

En el espacio televisivo original, se le pide a una persona que simula ser homosexual engrosar la voz y repetir las mismas palabras del spot; pero esta vez, con las risas del público que aplaude y celebra el momento. ''Aprendimos mal'', indica el video, antes de mostrar el mensaje final: ''La transfobia no da risa''.